Mentre continua incessantemente il conflitto tra israeliani e palestinesi, l’Onu ha tenuto una riunione d’emergenza su questa situazione. Gli effetti sui civili di questi bombardamenti sono disastrosi. Sono circa 42mila gli sfollati palestinesi da Gaza.

Questa mattina il raid aereo di Tel Aviv contro Gaza hanno scosso la zona da nord a sud per 10 minuti. L’offensiva di Israele contro Hamas sta distruggendo la città di Gaza. I bombardamenti hanno sfiorato l’edificio che ospita l‘Agenzia dell’Onu per i rifugiati palestinesi. Un portavoce dell’Unrwa, tra l’altro, riferisce il disagio provocato da questi attacchi nei confronti di migliaia di civili. Sono circa 42mila i palestinesi nella Striscia di Gaza costretti a lasciare le proprie abitazioni, a seguito degli attacchi israeliani contro Hamas. Riferisce il portavoce. Gli sfollati hanno trovato rifugio in 50 scuole gestite dall’agenzia, mentre oltre 2.500 persone sono rimaste senza casa per la distruzione delle loro abitazioni nei bombardamenti.

LEGGI ANCHE: Erdogan chiama il Papa: “Umanità intera è vittima di Israele”

Il direttore dell’agenzia Unrwa, Matthias Schmale, questa notte intorno all’1 ha raccontato dell’attacco israeliano che ha sfiorato la sede dell’Onu. “Dio aiuto il popolo di Gaza. Negli ultimi 45 minuti il bombardamento più pesante vicino all’edificio con i nostri uffici dell’Unrwa“.

LEGGI ANCHE: Cina invita Israele e Palestina a Pechino per trattare

La maggior parte di questi sfollati sono bambini. Dall’inizio di questo conflitto, sono loro i bambini palestinesi a pagare il prezzo più alto. Arriva anche la denuncia dell’Unicef: “Il livello di violenza è enorme e sono proprio i bambini a sopportare il peso di questa escalation.” Ancora una volta a Gaza sono i civili a rimanere vittime di questo atroce conflitto.