Gaza ancora sotto attacco, altri 42 morti. Netanyahu: “Israele ha sostegno degli Usa”

I raid da parte di Israele nella Striscia di Gaza proseguono. Nella notte decine di missili sono caduti in diversi punti dell’enclave palestinese. L’Onu chiede il cessate il fuoco, ma la pace sembra lontana. “L’operazione richiederà ancora tempo”, ha detto il Premier israeliano Benjamin Netanyahu.

Un’altra notte di terrore nella Striscia di Gaza. In soltanto mezz’ora, in base a quanto riferiscono i media locali, oltre cinquanta razzi sono stati lanciati nell’enclave palestinese, da dove erano partiti i missili in direzione di Israele. L’obiettivo principale sarebbe stato il quartier generale del governo, tra cui il compound Ansar, che ospita il servizio di sicurezza interna, nonché diverse basi militari e alcune zone adiacenti a Gaza City. È stato sfiorato anche l’edificio che ospita l’Agenzia dell’Onu per i rifugiati palestinesi. Nella città, inoltre, è stata gravemente danneggiata la rete elettrica, tanto che molte aree sono adesso completamente al buio. Al momento non si hanno notizie di vittime. I nuovi morti, nelle ultime ventiquattro ore, sono tuttavia 42. Il bilancio è tuttavia destinato a salire. Si stanno ancora cercando i corpi tra le macerie dell’attacco di via al-Wahda e di quello alla Torre dei Media. Si è trattato, dunque, della giornata più tragica dall’inizio del conflitto, avvenuto lunedì scorso. La pace sembra ancora molto lontana. I due Paesi coinvolti, infatti, si sono scontrati a toni duri nel corso della terza riunione del Consiglio di Sicurezza dell’Onu sul tema. In tutta Italia, intanto, si svolgono manifestazioni a favore della Palestina.

Israele non vuole fermare gli attacchi su Gaza

Israele, al momento, non sembra essere intenzionato a mettere un freno ai raid sulla Striscia di Gaza. L’esercito sta ancora cercando di colpire i vertici di Hamas. Tra questi, in particolare, ci sono i terroristi Yahya Sinwar ed il fratello Muhammd. Il loro covo è stato distrutto nella notte, ma non è stato specificato se questi ultimi si trovassero al loro interno al momento dell’attacco. La caccia è diretta anche nei confronti di Mohammed Deif e Marwan Issa. A farne le spese, tuttavia, sono un gran numero di civili. “Hamas nasconde deliberatamente obiettivi militari negli edifici residenziali e nelle aree civili“. Lo hanno spiegato le forze militari israeliane a fronte degli attacchi su zone densamente abitate. Al tempo stesso Hamas ha ripreso a bombardare con intensità le località israeliane più vicine alla Striscia di Gaza. L’obiettivo dichiarato è quello di “vendicare il sangue dei bambini uccisi“. La pace, dunque, sembra essere un’ipotesi molto lontana.

“L’operazione a Gaza richiederà ancora tempo“. Lo ha annunciato il Premier Benyamin Netanyahu. Ha ribadito, inoltre, che Israele “ha il sostegno degli Usa“. “Continueremo quanto necessario per riportare la calma”, ha aggiunto. Infine, ha escluso che ci siano pressioni: “Non è vero. Ringrazio Biden e gli altri leader che ci sostengono“. Joe Biden ha annunciato ieri che i suoi funzionari stanno operando con israeliani e palestinesi al fine di ottenere una “calma duratura”. Il presidente degli Stati Uniti, inoltre, ha sottolineato che entrambi i Paesi meritano di vivere in sicurezza e libertà.

Il terzo Consiglio dell’Onu

Ieri il Consiglio di Sicurezza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite si è riunito in pubblico al fine di trattare il tema del conflitto israeliano-palestinese. I due Paesi erano entrambi presenti e si sono scambiati parole durissime. Gran parte degli altri, invece, ha chiesto a gran voce un immediato cessate il fuoco. Dalla riunione non è uscita ad ogni modo alcuna dichiarazione comune.

“Quest’ultimo ciclo di violenza perpetua i cicli di morte, distruzione e disperazione e spinge più lontano ogni speranza di coesistenza e pace. L’Onu sta attivamente coinvolgendo tutte le parti verso un cessate il fuoco immediato“. Lo ha detto il segretario generale Antonio Guterres nel corso della riunione. Inoltre, ha definito le attuali ostilità “assolutamente spaventose“. “I combattimenti devono fermarsi immediatamente. Razzi e mortai da una parte, bombardamenti aerei e di artiglieria dall’altra devono cessare. Mi appello a tutte le parti affinché prestino attenzione a questa richiesta“.