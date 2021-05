Muore a 23 anni il bimbo che intervistò Barack Obama

È morto il bimbo che a 11 anni entrò alla Casa Bianca con carta e penna per intervistare l’allora presidente degli Stati Uniti, Barack Obama

Damon Weaver era diventato una star sui social. Aveva solo 11 anni quando entrò alla Casa Bianca, indossando un vestito un po’ troppo grande per la sua età per andare ad intervistare Barack Obama, il primo presidente afroamericano della storia. Damon era anche lui afroamericano, per compiere questa impresa era partito dalla Florida rurale. Lo scorso primo maggio, è morto a 23 anni, secondo quanto riportato dal Palm Beach Post, il quotidiano della città della sua famiglia. La sorella ha spiegato che Damon è morto per cause naturali, al momento non ci sono altre informazioni a riguardo.

L’intervista a Obama

L’intervista che fece ad Obama, risale al 13 agosto 2009, della durata di circa 10 minuti, ancora presente sui canali YouTube. La sorella in merito ha raccontato: “Quell’esperienza gli cambiò la vita”, ha inoltre spiegato che Damon stava studiando comunicazione alla Albany State University, in Georgia. Nell’intervista erano stati toccati diversi argomenti, dalla scuola, al bullismo, al basket fino al menù della mensa proponendo di inserire patatine fritte e mango tutti i giorni. Damon è stata forse la persona più giovane ad aver mai intervistato un presidente in carica.

Non era la sua prima volta

LEGGI ANCHE: Vaccino, a 8 mesi è il paziente più giovane al mondo. I genitori: “Nessun effetto collaterale”

Damon non era nuovo a questo genere di imprese, solo l’anno prima, durante la campagna elettorale, era riuscito a rivolgere qualche domanda a Joe Biden, all’epoca in corsa con Obama verso la Casa Bianca. Sognava di diventare un importante giornalista, e le sue interviste lo avevano motivato ancora di più: «Voglio diventare un giornalista, forse un giocatore di football, un astronauta e, chissà, magari il presidente».