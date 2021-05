Vaccino, a 8 mesi è il paziente più giovane al mondo. I genitori: “Nessun effetto collaterale”

A soli 8 mesi, Vincenzo Mincolla è il paziente più giovane al mondo ad aver ricevuto entrambi le dosi di vaccino anti Covid-19. Ottimisti i suoi genitori, entrambi medici: “Non ha avuto effetti collaterali”.

Un bambino di 8 mesi è diventata la persona più giovane al mondo ad aver icevuto entrambe le dosi del vaccino Covid. Si tratta di Vincenzo Mincolla, bimbo di 8 mesi residente a New York, e uno dei 16 bambini che hanno preso parte all’ultima sperimentazione avviata dalla compagnia farmaceutica Pfizer. Si tratta di una serie di test atti a monitorare l’efficacia del vaccino anti Covid-19 distribuito alla fascia d’età che va dai 6 mesi ai 2 anni. Orogliosi e speranzosi i genitori del piccolino, che hanno commentato con entusiasmo il traguardo raggiunto da Vincenzo – detto “Enzo”.

“Enzo è il paziente più giovane al mondo a ricevere il vaccino”

La Upstate Medical University è una delle quattro strutture ospedaliere negli Stati Uniti attualmente impegnate nei test del vaccino Pfizer nei bambini al di sotto dei 5 anni. E proprio lo scorso mercoledì, il piccolo Vincenzo Mincolla ha ricevuto la sua seconda dose. “Riteniamo che sia importante porre fine a questa pandemia, e il modo più rapido e sicuro per uscirne è quello di vaccinarsi”, hanno commentato i genitori del piccolo “Enzo”, raggiunti da Syracuse.com.

Il bimbo fa parte di un campione di 16 neonati in totale, tutti intenti a partecipare alla sperimentazione del vaccino Pfizer. I suoi genitori, Mike e Marissa Mincolla, sono entrambi medici, ed è anche per questo che hanno spiegato di non aver mai avuto dubbi o ripensamenti con la somministrazione del farmaco al loro piccolino. La coppia, inoltre, ha spiegato che Enzo non ha riscontrato alcun effetto collaterale dopo l’inoculazione di entrambe le dosi.

LEGGI ANCHE: Israele – Hamas, a Gaza bombardata sede di Al Jazeera e Ap. Cosa succede

“Questo è stato un giorno fantastico per la scienza, per i vaccini a mRNA, per la nostra famiglia e, si spera, per aiutare a porre fine a questa pandemia! Voglio ringraziare SUNY Upstate, Pfizer e l’intero team di Upstate Research, in particolare il dottor Joseph Domachowske, per averci incluso nella storia”, recita il post che Michale Mincolla ha pubblicato su Facebook proprio il giorno della prima dose di vaccino del piccolo Enzo.

LEGGI ANCHE: Israele, pioggia di fuoco su Gaza: altri 8 bambini morti

Post che poi prosegue: “Sono estremamente orgoglioso e fortunato che il nostro piccolo Enzo riceva il vaccino Pfizer Covid-19 e faccia parte della sperimentazione clinica di Fase 1, che coinvolge bambini di 6 mesi e 2 anni! Enzo è il paziente più giovane al mondo a ricevere il vaccino Covid-19! SUNY Upstate è uno dei soli 4 siti al mondo che attualmente partecipano agli studi clinici di Fase 1 e sono estremamente orgoglioso che Enzo faccia parte della storia! Grazie SUNY Upstate e grazie Pfizer, che state aiutando a porre fine a questa pandemia!”.