Manifestazioni pro Palestina in tutta Italia nel fine settimana: a Roma migliaia di persone [VIDEO]

Tantissime persone in piazza per sostenere la Palestina: da Roma a Milano, da Bologna a Napoli, da Catania a Torino manifestazioni, presidi e cortei. Assente la politica, tranne che in pochissimi casi, e sopratutto silenzio quasi totale da parte della stampa.

Dopo le manifestazioni di solidarietà nei confronti di Israele, nel fine settimana decine di migliaia di italiani hanno deciso di manifestare il loro sostegno alla Palestina. In almeno dieci città italiane si sono registrati – tra venerdì ed oggi – presidi, manifestazioni e cortei molto partecipati.

LEGGI ANCHE: Le compagnie aeree europee cancellano i voli per Israele a causa del conflitto

A differenza di quanto avvenuto per Israele, praticamente nulla la partecipazione della politica nazionale: soltanto al presidio di Roma, all’Esquilino, si è affacciato il deputato di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, che è brevemente intervenuto dal palco. Più consistente, in tutte le piazze, la presenza di forze sindacali come Usb e Fiom che hanno voluto testimoniare la loro vicinanza alla causa palestinese.

Il presidio romano è stato talmente partecipato da rendere necessaria la sua trasformazione in corteo: migliaia di manifestanti hanno dunque sfilato per tutta via Cavour per poi concludere la protesta di fronte al Colosseo. Stessa dinamica in altre città d’Italia. con le manifestazioni che da statiche si sono trasformate in cortei.

LEGGI ANCHE: Israele – Hamas, a Gaza bombardata sede di Al Jazeera e Ap. Cosa succede

Nessun incidente, nessun momento di tensione: tutto si è svolto nella massima tranquillità. Da segnalare, oltre alla presenza di movimenti ed associazioni per la pace, la presenza molto consistente di studenti e di rappresentanti della comunità palestinese in Italia. Nel video il report della manifestazione a Roma.