La politica italiana unita in piazza per Israele: dal PD alla Lega, per un giorno d’accordo su qualcosa [VIDEO]

La politica italiana in piazza per sostenere Israele. Presenti i rappresentanti di Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Partito Democratico; Italia Viva e Movimento 5 Stelle.

C’era praticamente tutta la politica italiana ieri sera al Portico d’Ottavia, a Roma: una risposta compatta e senza distinzioni alla chiamata della comunità ebraica romana per sostenere Israele in questa crisi esplosa e divampata negli ultimi giorni, in seguito allo sgombero da parte dei militari israeliani di famiglie palestinesi dal quartiere di Sheikh Jarrah, a Gerusalemme Est. Una situazione controversa che ha fatto esplodere la rabbia della comunità araba. Manifestazioni, scontri, arresti, feriti e poi l’escalation, con centinaia di razzi Quassam che dalla Striscia di Gaza sono piovuti sulle città israeliane. Immediata la risposta di Tel Aviv, che ha lanciato una serie di bombardamenti su Gaza city, causando decine di vittime anche tra i civili. Una situazione che si è fatta drammatica in pochi giorni, scatenando l’attenzione dei media internazionali e la preoccupazione del mondo: innescare una nuova miccia nella polveriera mediorientale – con la pandemia di covid ancora attiva in tutto il mondo – è una eventualità da evitare a tutti i costi.

Tra le varie risposte agli accadimenti in Israele e Palestina è arrivata quella della comunità ebraica di Roma, che attraverso la sua presidente Ruth Dureghello ha convocato una manifestazione al Portico D’Ottavia, alle spalle della Sinagoga di Roma. Una manifestazione partecipata a cui era presente, appunto, la rappresentanza di praticamente tutta la politica italiana. C’erano Enrico Letta, Matteo Salvini, Antonio Tajani, Maria Elena Boschi, Giovanni Toti, Carlo Calenda, il senatore del M5S Andrea Cioffi e la sindaca di Roma Virginia Raggi. Per il Pd presente anche il deputato Emanuele Fiano. Alcuni dei rappresentanti della politica e delle istituzioni sono intervenuti dal palco: nel video le parole del segretario del PD Letta e quelle del leader leghista Matteo Salvini, che ha voluto anche lanciare un allarme “interno”: molte tra le minacce che gli sono arrivate sui social per la solidarietà ad Israele arrivano, secondo quanto ha dichiarato, da “immigrati di seconda generazione”. Un passaggio utile a sostenere ancora di più, sempre dal punto di vista del leader leghista, la necessità di sostenere Israele come baluardo dei valori dell’occidente. Un tema caro all’ex ministro dell’Interno, che ha voluto riproporre anche ieri.