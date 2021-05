Silvio Berlusconi dimesso dall’ospedale: le sue condizioni

Silvio Berlusconi è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano. Le sue condizioni di salute, nei giorni scorsi, avevano destato grande preoccupazione. Il leader di Forza Italia ha avuto una gastroenterite e altri problemi infiammatori legati all’infezione da Covid-19 da cui è guarito nei mesi scorsi, ma adesso sta bene.

Le condizioni di salute di Silvio Berlusconi non sono allarmanti. Il leader di Forza Italia è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano, dove era stato ricoverato martedì mattina a causa di una gastroenterite e di alcuni altri problemi infiammatori di cui soffre cronicamente e che sono peggiorati in virtù dei postumi del Covid-19, che gli aveva provocato una polmonite bilaterale. Questa volta, dunque, i fattori di debolezza non sembrerebbero essere legati al noto problema cardiaco, ovvero una fibrillazione atriale parossistica che l’ex Premier tiene sotto controllo da tempo, anche tramite l’aiuto di un pacemaker. Il ricovero, ad ogni modo, è durato meno del previsto. Alcune voci relative al suo stato, nei giorni scorsi, avevano infatti destato grande preoccupazione. L’allerta, per fortuna, è però presto rientrata. «L’ho trovato forte e in forma». Lo ha detto Kamel Ghribi, vicepresidente del Gruppo San Donato, il quale ha incontrato il fondatore di Mediaset poco prima delle dimissioni.

Le rassicurazioni su Silvio Berlusconi

Tante le rassicurazioni arrivate da fonti vicine a Silvio Berlusconi in merito al suo stato di salute. Il leader di Forza Italia «continuerà a domicilio un adeguato periodo di riposo, di riabilitazione e cure come prescritto dai sanitari». Lo ha annunciato il capogruppo Antonio Tajani tramite un post su Facebook. «Si conferma così l’infondatezza delle notizie allarmistiche circolate nei giorni scorsi, delle quali il Presidente stesso ha sorriso coi i suoi stretti collaboratori», ha aggiunto. Successivamente ha ringraziato, a nome dell’ex Premier, coloro che si sono preoccupati e gli hanno espresso vicinanza e affetto.

Anche Alberto Zangrillo, il medico personale di Silvio Berlusconi, nelle scorse ore, aveva allontanato le voci relative ad un peggioramento dello stato di salute di quest’ultimo. «Ha una infiammazione acuta e un po’ di febbre, ma verrà dimesso al più presto», aveva preannunciato. Il “via libera” è arrivato quest’oggi. Il fondatore di Forza Italia continuerà dunque ad essere sottoposto alle necessarie cure presso la sua villa ad Arcore, dove già nei mesi precedenti era stata allestita una strumentazione utile al periodo di riabilitazione.