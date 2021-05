Previsioni Meteo DOMANI martedì 18 | coperto al nord

Nella giornata di domani martedì le previsioni meteo del 18 maggio. Al nord cieli prevalentemente nuvolosi nel coeso della giornata con possibilità di schiarimenti. Al centro bel tempo con possibili nubi sparse. Al sud cieli sereni su gran parte dell’area interessata. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di martedì 18 maggio

Nord:

Iniziali condizioni di bel tempo, con aumento delle nubi cumuliformi su aree alpine e prealpine e sul triveneto, accompagnate da rovesci o temporali, anche diffusi. in serata ancora moderato maltempo sul Friuli-venezia giulia ed aree costiere di Veneto ed Emilia-romagna, mentre sul resto del settentrione avremo cielo sereno o poco nuvoloso.

Centro e Sardegna:

Cielo poco nuvoloso o velato.

Sud e Sicilia:

Cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature:

Minime in aumento sulle coste meridionali della Sicilia, in diminuzione sul resto del paese; massime in diminuzione sulle regioni ioniche e sulle coste centromeridionali adriatiche, stazionarie o in lieve aumento sul resto del paese.

Venti:

In generale moderati occidentali, con ulteriori locali rinforzi lungo l’area appenninica.

Mari:

Da molto mossi ad agitati, il mar ligure ed il tirreno settentrionale; poco mosso l’adriatico; generalmente mossi i restanti bacini.