Ricciardi: “Ogni ondata è evitabile, in Italia talvolta si è agito di pancia”

Walter Ricciardi ripercorre la gestione dell’epidemia di Covid-19 da parte dell’Italia. Le decisioni prese dal Governo non sempre sono state giuste. Il rialzo della curva dei contagi, infatti, secondo il consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, poteva essere in diversi periodi cruciali evitato.

La gestione dell’epidemia di Covid-19 da parte dell’Italia non è stata ottimale. Gli errori ci sono stati, soprattutto in determinati momenti ed in determinate aree. Uno dei motivi per cui il Paese, a differenza di altri, non è ancora uscito dall’emergenza. Ne è consapevole Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza. Il presidente della Federazione mondiale delle associazioni di sanità pubblica, in un intervento nel corso di ‘Buongiorno’ su Sky TG24, ha sottolineato come alcune decisioni prese dal Governo da marzo 2020 ad oggi non siano state razionali, bensì abbiano contribuito a peggiorare il quadro epidemiologico.

“Ogni ondata epidemica è evitabile, nel momento in cui si individua rapidamente il cluster e si evita la sua espansione. In alcune circostanze, quando si è trattato di prendere decisioni, in Italia si è agito di pancia. Un rapporto indipendente recentemente ha detto che da febbraio in poi tutto quello che è successo poteva essere evitato. Se si basano le decisioni sulle evidenze scientifiche può essere evitato tutto, se invece vengono basate sulla pancia o sull’irrazionalità, come è stato in alcuni Paesi e in alcune nostre aree del Paese è chiaro che poi si paga un prezzo“. Queste le parole di Walter Ricciardi.