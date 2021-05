Tragico scontro mortale tra due auto e tre moto. Morto un centauro

Violento incidente mortale si è verificato all’altezza di Via Aurelia nella giornata di ieri. Un morto e due feriti, questo il bilancio. Sono in corso tutti gli accertamenti per stabilire la dinamica dell’incidente.

Alle ore 17:30 di ieri, domenica 16 maggio, è avvenuto un tragico incidente mortale tra due auto e tre moto. Lo scontro è avvenuto in Via Santa Maria Mediatrice, all’incrocio con Via Aurelia (Roma). Due persone sono rimaste ferite, morto invece un centauro di 52 anni.

L’incidente

Nello scontro sono rimasti coinvolti una Triumph, una moto Honda alla cui guida vi era un uomo di 49 anni trasportato in codice rosso all’Ospedale San Camillo ma non sarebbe in pericolo di vita. Il terzo mezzo a due ruote coinvolto è una Kymco Agility sulla quale viaggiavano un 31enne del quale non si hanno notizie sulle sue condizioni e una donna, passeggera, trasportata anche lei in codice rosso al San Camillo di Roma. La carambola è avvenuta contro due auto. Una guidata da un 50enne e l’altra guidata da una donna di 53 anni. Entrambi i conducenti dell’auto non hanno riportato ferite, ma sono stati portati all’0spedale per tutti gli accertamenti del caso.

Sul posto è giunta la Polizia Locale per fare tutti i rilievi dell’incidente. Dai primi rilievi è emerso che le due auto e la moto sulla quale viaggiavano due persone fossero in sosta al semaforo rosso. All’improvviso è arrivata una Triumph – alla cui guida vi era la vittima 52enne – che, per motivi ancora da chiarire, è sopraggiunta ad una velocità elevata ed è finita a terra colpendo sia una delle due auto sia la Kymco Agility. La Honda arrivata dopo la Triumph è finta sotto la seconda auto ferma al semaforo.