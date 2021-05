Tari in bolletta e Imu pre-compilato a domicilio: le proposte di Italia Viva

Italia Viva ha presentato alcune proposte in merito alla riforma del fisco. Due su tutte riguardano l’inserimento della tassa dei rifiuti nella bolletta elettrica e l’obbligatorietà di invio del bollettino Imu pre-compilato a domicilio. Lo hanno affermato gli esponenti Luigi Marattin, Gennaro Migliore e Ciro Buonajuto.

Inserire la tassa per il servizio rifiuti nella bolletta elettrica (come d’altronde avviene adesso con il canone Rai) e rendere obbligatorio l’invio del bollettino Imu pre-compilato a domicilio. Queste due delle proposte di Italia Viva per il fisco. A presentarle sono stati gli esponenti Luigi Marattin (presidente della Commissione Finanze della Camera), Gennaro Migliore (deputato Iv) e Ciro Buonajuto (Iv, sindaco di Ercolano) all’interno di un articolo pubblicato su Il Mattino.

Le proposte di Italia Viva

“Compito della politica non è continuare a mettere la polvere sotto il tappeto, ma avere il coraggio di pulirla e evitare che si continui ad accumulare“. Lo hanno affermato gli esponenti di Italia Viva tra le righe del quotidiano. “Sui comuni a rischio dissesto, la politica ci pensi bene prima di violare per la terza volta una sentenza della Corte Costituzionale, che impone di non spalmare i disavanzi in 30 anni, condizionando così le future amministrazioni e spostando il problema sempre un po’ più in avanti senza mai risolverlo“.

E sulle idee per il rinnovamento del fisco: “Noi abbiamo una proposta concreta. Paghi lo Stato, ma – sottolineano – in cambio della risoluzione una volta e per tutte del problema della riscossione: inseriamo la tassa rifiuti nella bolletta elettrica (come fu fatto per il canone Rai) e rendiamo obbligatorio l’invio del bollettino Imu pre-compilato a domicilio. Sono scelte forti e non senza controindicazioni: ma sono l’unico modo per risolvere alla radice il problema“.

La Tari in bolletta elettrica

La proposta di inserire la tassa per il servizio rifiuti nella bolletta della luce, tuttavia, non è una novità. Già nel 2018, infatti, la Lega aveva portato avanti tale possibilità. Le associazioni dei consumatori, però, avevano aspramente criticato tale misura, ritenendola ingiusta. Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, nel dettaglio, aveva sottolineato come la bolletta elettrica sia già un “mistero irrisolto”. Il no era arrivato anche da Federconsumatori. Adesso che la crisi economica ha aggravato i problemi della popolazione italiana è difficile ritenere che, a distanza di tre anni, le idee delle rappresentanze di quest’ultima possano essere cambiate.