Vaccino, firmato terzo contratto con Pfizer: in arrivo altre 1,8 miliardi di dosi in Europa

La Commissione europea ha firmato il contratto per altre 1,8 miliardi di dosi del vaccino Pfizer/BioNTech in Europa. Von der Leyen: “È una buona notizia per la lotta a lungo termine contro il virus”.

Arrivata nelle scorse ore la notizia che la Commissione Europea ha firmato il terzo contratto con BioNTech e Pfizer per la fornitura di altre 1,8 miliardi di dosi di vaccino anti-Covid. La distribuzione delle dosi riguarda il periodo di tempo che va dal 2021 al 2023 per tutti gli Stati membri. Secondo quanto si apprende, inoltre, il contratto riguarderebbe 900 milioni di dosi del vaccino attuale, ma è prevista anche la possibilità di distrubuzione di un vaccino adattato alle nuove varianti del virus.

In arrivo quasi altre due miliardi di dosi in Europa

Ad annunciare la nuova stretta di mano tra Pfizer e la Commissione europea è stata la commissaria alla salute Stella Kyriakides, assieme alla presidente Ursula von der Leyen. La Commissione ha dunque siglato il contratto con la multinazionale americana per la fornitura di 1,8 miliardi di dosi di vaccino per il periodo che va dal 2021 al 2023. Dosi che, rassicurano dall’Organizzazione mondiale della Sanità, sono attualmente efficaci contro “tutte le varianti del virus”.

Questo rappresenta il terzo contratto stipulato con le due società. Da come è possibile leggere in una nota della Commissione, tale accordo stabilisce inoltre non soltanto che la produzione dei vaccini avvenga all’interno dell’Unione europea, ma anche che i componenti essenziali per la stessa realizzazione arrivino dai Paesi membri dell’Unione.

Alla luce del recente accordo, von der Leyen ha così commentato: “È una buona notizia per la lotta a lungo termine intrapresa al fine di proteggere i nostri cittadini dal virus e dalle sue varianti. Pfizer-BioNTech ha svolto un ruolo chiave nella fornitura delle dosi necessarie per vaccinare entro luglio il 70% della popolazione adulta. Con questo contratto di nuova generazione – ha infine concluso la presidente – la produzione e la consegna di 1,8 miliardi di dosi sono garantite. Eventuali altri contratti con altre aziende seguiranno lo stesso modello a beneficio di tutti”.