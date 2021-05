Oms: «Bilancio vittime di Covid-19 significativamente sottostimato»

Il bilancio delle vittime del Covid-19 nel mondo potrebbe essere significativamente sottostimato. A rivelarlo è stata l’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) all’interno del rapporto annuale sulle statistiche sanitarie. I morti causati dal virus nel 2020 sarebbero 1,2 milioni in più rispetto a quanto dichiarato ufficialmente.

Il bilancio ufficiale relativi al numero di vittime direttamente o indirettamente collegate alla diffusione del Covid-19 nel mondo sono con grande probabilità «significativamente sottostimati». I morti, dunque, potrebbero essere molti di più rispetto a quanto ufficialmente dichiarato finora. L’allarme è stato diramato dall’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) a seguito alla stesura del rapporto annuale sulle statistiche sanitarie mondiali relativo al 2020, anno in cui è scoppiata la pandemia. Secondo i calcoli della Johns Hopkins University, basati sui dati ufficiali forniti dai ministeri della Salute di tutti i Paesi colpiti, le vittime sarebbero in totale 3.430.955. Si tratta, dunque, di oltre 1,2 milioni di persone in più rispetto a quanto era emerso ad oggi dalle stime ufficiali.