Amsterdam, cinque persone accoltellate: un morto. Arrestato sospetto

Fermato un uomo di 29 anni, principale sospettato. La Polizia è al lavoro per capire se si tratta di un attacco terroristico.

Venerdì sera, ad Amsterdam, sono state accoltellate cinque persone. Di queste, una persona è morta sul colpo e quattro sono rimaste ferite. È avvenuto attorno alle ore 23,15 nei pressi di Ferdinand Bolstraat. Al momento è stato fermato un uomo di 29 anni di Amstelveen perché principale sospettato dell’attacco.

Attacco terroristico?

Gli agenti sono al lavoro per capire cosa ci sia alla base di questo gesto. Attualmente non si sa ancora se l’accoltellamento possa essere considerato un attacco terroristico. Non si esclude nessuna pista, la Polizia, infatti, sta prendendo in considerazione tutte le considerazioni possibili. «Stiamo indagando per scoprire cosa sia accaduto. – afferma Marijke Stor, portavoce della Polizia di Amsterdam – E perché sia accaduto». L’attacco è avvenuto in una zona ricca di bar e ristoranti ora chiusi per le restrizioni legate al Covid-19.