Cristian esce in moto per fare una gita e perde la vita in un incidente

Atina piange Cristian Campagna, morto cadendo dalla sua moto. Dopo essere scivolato rovinosamente a terra e aver invaso la corsia opposta, Cristian è stato investito da un furgoncino. L’incidente è avvenuto lungo la provinciale, a Picinisco, in provincia di Frosinone.

L’incidente

Cristian, considerata la bella giornata, aveva deciso di uscire con un suo amico per fare una gita con la sua motocicletta. Stando alle prime ricostruzioni, la sua moto avrebbe urtato leggermente l’auto che aveva davanti. L’urto ha provocato una perdita di equilibrio e, caduto rovinosamente a terra, avrebbe invaso la corsia opposta. Ma, in quell’istante, sarebbe stato travolto da un furgoncino in arrivo. Sul posto sono arrivati i Carabinieri, i sanitari del 118 e anche l’elisoccorso, ma i medici nulla hanno potuto. Cristian è morto sul colpo. Incredulo e sotto choc il suo amico che viaggiava su un’altra moto, dietro di lui.

Il cordoglio della comunità

La notizia della morte di Cristian ha sconvolto due comunità, quella di Atina e Picinisco dove risiedono i suoi parenti. Il sindaco di Picinisco, Marco Scappaticci, scrive: «Sono senza parole e siamo frustrati da un dolore inconsolabile. È stata una tragica fatalità, una frazione di secondi, e sarebbe bastato un soffio per evitare che Cristian urtasse il camioncino. Sembra che la vita si stia accanendo e pensare che proprio nel punto in cui ha perso la vita, abitava un ragazzo deceduto pochissimo tempo fa di Covid, un’altra giovane vittima spezzata».

Gli amici di Cristian inondano i social network di ricordi e messaggi per il loro amico scomparso troppo presto. Cristian Campagna lascia sua moglie e un figlio piccolo. La salma è stata riconsegnata alla famiglia e, oggi, si svolgeranno i suoi funerali.