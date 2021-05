Italia in zona gialla, le novità: dalle palestre ai centri commerciali

L’Italia da lunedì 24 maggio sarà interamente in zona gialla. La Val d’Aosta, infatti, si è aggiunta alle altre regioni. In arrivo, in base al nuovo decreto, inoltre, ci sono alcune novità: dalla riaperture dei centri commerciali nel week-end e degli impianti sciistici fino alla tanto attesa ripartenza delle palestre.

Il tasso di positività al Covid-19 nazionale continua a scendere. I segnali sono ancora positivi. Da lunedì, inoltre, l’Italia si tingerà totalmente di giallo, in attesa del “via libera” alle regioni bianche (in sette registrano già meno di 50 casi su 100 mila persone). Anche la Val d’Aosta, finora unica arancione, si è infatti aggiunta alla lista delle altre. Intanto, come deciso tramite il nuovo decreto, in questi giorni scatteranno nuove riaperture. Oggi sarà il turno degli impianti sciistici. Aperti anche centri commerciali e outlet, le cui saracinesche erano rimaste abbassate nei week-end fino alle scorse settimane. Lunedì, invece, sarà il turno delle palestre. In molti non vedono l’ora di potere tornare ad allenarsi al termine di una pausa lunghissima. Il Premier Mario Draghi ha compiuto qualche passo utile a riportare il Paese verso la normalità, ma affinché si eviti una nuova ricaduta è necessario essere prudenti.

Draghi: “La normalità si avvicina, ma le mascherine restano”

“Dopo un anno e mezzo stiamo iniziando a vedere la fine di questa tragedia. Per la prima volta, la normalità si avvicina”. Lo ha detto il Premier Mario Draghi al termine del Global Health summit. Il Governo, intanto, sta valutando anche la ripartenza del turismo, un settore ormai fermo da tempo. “L’Italia sarà aperta ai turisti di tutto il mondo, con un suo Green pass. Ci stiamo coordinando con la Commissione europea per avere lo stesso certificato degli altri Paesi Ue, ma intanto avremo il nostro per consentire ai turisti di visitarci”, aggiunto. La prudenza, tuttavia, non deve mancare. È per questa ragione che il Presidente del Consiglio ritiene che sia ancora presto per abbandonare anche l’utilizzo dei dispositivi di protezione. “Ancora qualche mese”.

L’Italia in zona gialla, ha aggiunto il ministro della Salute Roberto Speranza, è “il risultato delle misure adottate finora, del comportamento corretto della stragrande maggioranza delle persone e della campagna di vaccinazione”. L’appello alla popolazione, tuttavia, è quello di non compiere passi indietro. “Continuiamo su questa strada con fiducia, prudenza e gradualità”.