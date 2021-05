Giachetti (IV) a Meteoweek: “Il Governo guidato da uno dei migliori. Discontinuità era necessaria” [VIDEO]

Il deputato di Italia Viva fa un bilancio dell’attività del governo Draghi, anche in riferimento alla decisione di Italia Viva di mandare a casa l’esecutivo di Giuseppe Conte.

Sono ormai passati mesi da quando Renzi chiese a Conte e a tutto l’Esecutivo un cambio di passo, una discontinuità da come stava procedendo l’organizzazione della campagna vaccinale e la programmazione di spesa del Recovery Fund. Mesi in cui in realtà l’unico vero cambio è stato quello di Governo, con l’arrivo di Mario Draghi e del suo esecutivo dalle larghe intese il cui principale obiettivo sembra portare il Paese fuori dall’incubo Covid e gestire i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (questo il nome scelto per il Recovery Fund).

In tutto questo tempo molto si è discusso del ruolo di Italia Viva, del suo leader Matteo Renzi e della sua squadra parlamentare, nel far cadere il cosidetto Governo “giallo-rosso”, depotenziare sul nascere l’alleanza tra 5 Stelle e PD e dare un segnale di discontinuità politica verso la comunità internazionale: “Già da mesi prima sostenevo che dovessimo fare un salto di qualità” – dichiara a Meteoweek l’On. Giachetti di Italia Viva – “Se davvero avessimo in mente di utilizzare questo dramma come opportunità di rilancio, non era il Presidente Conte e non era quella squadra di Governo”.

Il Deputato ha le idee chiare, ora come allora, sugli elementi che maggiormente caratterizzano le differenze tra i due Governi: dalla campagna vaccinale affidata al Generale Figliuolo alla comunicazione verso i cittadini, a suo giudizio meno spettacolare e più concreta. E conclude: “I risultati di quello che grazie a Italia Viva siamo riusciti a ottenere, cioè un nuovo governo di unità nazionale guidato dalla persona migliore che abbiamo in questo momento, avremo la possibilità di vederli nelle prossime settimane”.

Un bilancio dunque positivo, quello che emerge dalle parole del deputato di Italia Viva. Non solo in riferimento all’attività dell’attuale governo ma anche in relazione al ruolo avuto dal suo partito nel determinare il passaggio di consegne tra Conte e Draghi. I risultati ottenuti sul fronte della campagna vaccinale sembrano – al momento – dargli ragione.