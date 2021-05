Bielorussia, volo Ryanair dirottato: arrestata anche la compagna di Roman Protasevich

Bielorussia, dirottato un volo Ryanair su ordine del presidente Lukashenko: l’obiettivo era l’arresto del dissidente Roman Protasevich. Insieme a lui, finita in manette anche la sua compagna 23enne.

Nella giornata di ieri pomeriggio, le autorità bielorusse hanno costretto un aereo di linea della compagnia Ryanair in volo da Atene a Vilnius (Lituania) a deviare il percorso per atterrare nella capitale Minsk – sotto la scorta di un aereo militare. Il dirottamento ha avuto come obiettivo l’arresto di Roman Protasevich, blogger e giornalista di opposizione e, secondo quanto si apprende dall’agenzia di stampa ufficiale bielorussa Belta, sarebbe stato lo stesso presidente Alexander Lukashenko a dare l’ordine. Insieme a lui, però, ad essere arrestata è stata la compagna di Roman Protasevich, la 23enne cittadina russa Sofya Sapega anche lei sull’aereo. Studentessa di un Master a Vilnius, era di ritorno per disctuere la tesi, tant che l’ateneo presso cui studia ha già sollecitato il suo rilascio immediato.

Ryanair, “pirateria sponsorizzata dallo Stato”

In merito all’episodio si è espresso anche l’amministratore delegato di Ryanair, Michael O’Leary, che attraverso una nota ufficiale ha affermato come la decisione delle autorità bielorusse di dirottarmento e del successivo arresto di un giornalista a bordo costituisce “pirateria sponsorizzata dallo Stato”. “Questo è stato un caso di dirottamento sponsorizzato dallo Stato… pirateria sponsorizzata dallo Stato”, ha ribadito O’Leary raggiunto dalla radio irlandese Newstalk, aggiungendo come questo incidente sia probabilmente il primo del suo genere per una compagnia aerea europea. “Sembra che l’intento delle autorità fosse quello di arrestare un giornalista e il suo compagno di viaggio… ma crediamo che anche alcuni agenti del KGB siano stati fatti scendere all’aeroporto”, ha poi evidenziato.

La polizia ha arrestato l’attivista politico e blogger Roman Protasevich, 26 anni, quando i passeggeri sono sbarcati a Minsk. Si apprende inoltre che anche la compagna di Protasevich Sofya Sapega, una cittadina russa di 23 anni che studia presso l’Università europea di scienze umane in Lituania, è stata arrestata. Il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato domenica via Twitter che “il comportamento oltraggioso e illegale del regime in Bielorussia avrà conseguenze”, aggiungendo poi che i responsabili “deve essere sanzionati”.

L’Unione europea ha anche chiesto l’immediato rilascio di Protasevich e ha affermato che discuterà in merito a tutte le azioni più appropriate da intraprendere a seguito dell’episodio. Gli Stati Uniti, nel frattempo, hanno fatto eco alle richieste per il rilascio immediato di Protasevich, ribadendo pubblicamente di condannare la “deviazione forzata” del volo Ryanair.