Usa, a un anno dalla morte di George Floyd la manifestazione di Minneapolis [VIDEO]

In occasione dell’anniversario dalla scomparsa di George Floyd, afroamericano ucciso da un agente di polizia, Minneapolis si è colorata di cartelloni e canti, con una manifestazione in memoria del lutto.

A un anno dalla sua morte, nella città del Minnesota si è tenuta una grande manifestazione in memoria dell’afroamericano George Floyd, ucciso il 25 maggio 2020 dall’agente Derek Chauvin. I membri della famiglia di George Floyd, assieme ad altri famigliari di vittime morte a causa degli scontri con la polizia, si sono uniti alla folla di Minneapolis per una marcia che è stata uno dei numerosi eventi pianificati a livello nazionale in memoria dell’accaduto. Percorrendo le vie della città, i manifestanti si sono soffermati soprattutto sui luoghi più simbolici della vita di Floyd. Inoltre, proprio in occasione dell’anniversario, la sua famiglia verrà ricevuta nella giornata di martedì da Joe Biden alla Casa Bianca.

“È stato un anno lungo, un anno doloroso”

Era il 25 maggio di un anno fa, quando il 46enne afroamericano ha perso tragicamente la vita a seguito di un violento arresto da parte della polizia. Immobilizzato dall’agente Derek Chauvin, con il ginocchio dell’agente che gli ha premuto fatalmente il collo per oltre 8 minuti, i manifestanti hanno deciso di organizzare una manifestazione in memoria della sua scomparsa. E già ieri, nella città del Minnesota, si è svolta una delle marcie previste come memoriale.

LEGGI ANCHE: Covid, in India superati i 300 mila morti dall’inizio della pandemia

Guidata dal reverendo Al Sharpton e Benjamin Crump, centinaia di persone si sono radunate davanti al tribunale nel centro di Minneapolis, dove un mese fa l’ex poliziotto Derek Chauvin è stato ritenuto colpevole di aver ucciso George Floyd. I dimostranti portavano con loro cartelli con immagini e foto di Floyd, così come anche di Philando Castile e altri uomini di colore uccisi dalla polizia. “È stato un anno lungo. È stato un anno doloroso“, ha spiegato domenica davanti alla folla la sorella di Floyd, Bridgett. “È stato molto frustrante per me e la mia famiglia cambiare le nostre vite in un batter d’occhio, non so ancora perché”.

LEGGI ANCHE: Sparano alla nota attivista britannica Black Lives Matter: ricoverata in gravi condizioni

Il reverendo Al Sharpton ha chiesto al Senato degli Stati Uniti di approvare la legislazione sulla polizia a nome di Floyd. “Vogliamo che qualcosa venga da Washington. Vogliamo qualcosa che cambi la legge federale. C’è stato un aggiornamento sulla giustizia da troppo tempo. È ora che votino e rendano questa legge “, ha detto il reverendo. Il programma degli eventi che celebrano il primo anniversario è stato organizzato dalla George Floyd Memorial Foundation, un’organizzazione senza scopo di lucro fondata dalla stessa sorella della vittima, Bridgett Floyd.