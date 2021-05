Sasha Johnson, un’attivista del movimento Black Lives Matter si trova in condizioni gravissime dopo che le hanno sparato alla testa.

La ragazza, 27enne e madre di tre bambini è ricoverata in ospedale a Londra in condizioni critiche. La giovane attivista del movimento Black Lives Matter era stata ripetutamente minacciata di morte. Oggi qualcuno le ha sparato alla testa nel pomeriggio nel quartiere di Peckam, nella zona sud di Londra. Il fatto è stato denunciato da attivisti del partito Taking the Initiative, attivo nel campo dell’eguaglianza sociale e dei diritti civili, citati da Sky News Uk.

Non è ancora chiaro alla polizia se l’attentato alla donna sia correlato con il suo attivismo ma le indagini sono in corso. La donna è un’attivista molto conosciuta nel Regno Unito. A ottobre aveva fondato il partito Taking the Initiative, primo partito britannico guidato dai neri.

Sasha Johnson, attivista britannica gravemente ferita

La polizia ha annunciato di stare indagando: “Speriamo tutti che le sue condizioni migliorino. La nostra indagine è ai primi passi e stiamo cercando di capire le circostanze“, ha dichiarato a Sky News, l’ispettore capo Jimi Tele. L’ispettore ha chiesto ai residenti di Consort Road, dov’è avvenuto l’attentato, di controllare le telecamere dei citofoni e campanelli alla ricerca di eventuali indizi. Ha invitato i cittadini a contattarlo nel caso notassero qualsiasi cosa che possa destare sospetto.

“E’ con grande tristezza che vi informiamo che la nostra Sasha Johnson ha subito un colpo d’arma da fuoco alla testa. E’ da sempre impegnata nella lotta per la gente nera e contro le ingiustizie che circondano la comunità nera, oltre ad essere attivista di Blm (Black Lives Matter) e di Taking the Initiative Party, dove faceva parte del comitato esecutivo“. Il movimento Black Lives Matter Uk è scioccato dalla tragedia che ha colpito una grande attivista come Sasha e prega per lei.