Covid, l’Argentina supera quota 3,5 milioni di contagi. Il paese è in lockdown.

L’America Latina è diventata l’epicentro della pandemia. In Argentina la situazione è critica e sta avendo ripercussioni anche a livello sociale. Ha superato un milione di morti. Inoltre, l’Argentina ha superato i 3,5 milioni di contagi. Nelle ultime 24 ore ha registrato 24.801 nuovi casi, mentre il numero dei decessi è stato di 375, il che ha fatto salire il loro numero globale dall’inizio della pandemia da Covid-19 nel marzo 2020 a quota 74.063. E’ quanto è emerso dall’ultimo rapporto quotidiano del ministero della Salute. Insieme al Brasile e il Messico, l’Argentina è ora il paese più colpito dalla pandemia di Covid-19.

Il rapporto precisa inoltre che i contagiati registrati nel complesso sono esattamente 3.539.484, di cui 3.106.949 sono ormai usciti dalla malattia. Per quanto riguarda i casi più gravi, nelle unità di rianimazione sono ricoverate 6.214 persone, con una occupazione di posti letto del 73,5% a livello nazionale e del 76,6% nell’Area metropolitana di Buenos Aires (Amba). Al momento non si riesce a vedere la fine di questa tragedia, anche e soprattutto a causa dell’indisponibilità dei vaccini.

Il 19 maggio scorso l’Argentina ha registrato un record di casi giornalieri con 39.652 contagi in un solo giorno. A partire da quella data il governo del presidente Alberto Fernández ha adottato nuove misure restrittive, decretando nove giorni di lockdown rigoroso, fino al 30 maggio compreso, per i centri urbani a maggior rischio, fra cui la capitale e la sua provincia immediata.