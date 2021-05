Giappone, aperti primi centri di vaccinazione: preoccupazione per le Olimpiadi

Il Giappone ha aperto soltanto adesso i primi centri di vaccinazione di massa, a Tokyo e a Osaka. I Giochi Olimpici 2021 avranno inizio il prossimo luglio, ma l’emergenza Covid-19 nel Paese continua a destare preoccupazione. L’obiettivo del Governo è di immunizzare almeno la totalità degli over 65 entro i prossimi due mesi.

I Giochi Olimpici 2021 sono imminenti, ma ancora la preoccupazione è elevata. Se, da un lato, ormai da mesi è stata esclusa la possibilità di ingresso in Giappone di spettatori stranieri, nel Paese il quadro epidemico è di per sé ancora compromesso. La curva dei contagi non ha subito un netto calo, soprattutto in virtù dei ritardi nella somministrazione dei sieri contro il Covid-19. A partire da febbraio hanno ricevuto le dosi gli operatori sanitari e poche altre categorie prioritarie. In totale, ad oggi, soltanto il 5% della popolazione è immunizzata. Un ritardo inaccettabile, soprattutto per il grande evento che lo Stato orientale si appresta ad ospitare. Una accelerazione è dunque inevitabile.

In questi giorni, a Tokyo e Osaka, sono stati aperti i primi centri di vaccinazione di massa. In altre città come Kobe e Nagoya essi sono invece ancora in fase di realizzazione. Ad occuparsi della loro gestione saranno i militari. Le dosi che verranno utilizzate sono quelle Moderna, che recentemente hanno ottenuto il “via libera” dalle autorità locali. L’obiettivo è di inoculare il siero a 5 mila persone al giorno al fine di immunizzare almeno la totalità degli over 65 entro la data di inizio dei Giochi Olimpici, in programma il prossimo 23 luglio. Le stime, tuttavia, al momento sembrerebbero essere piuttosto ottimistiche.

Olimpiadi in Giappone: pubblico o porte chiuse? Tutto dipende dalla campagna di vaccinazione

Il Governo del Giappone, intanto, si sta ancora interrogando in merito alla possibilità di consentire l’ingresso del pubblico ai Giochi Olimpici di Tokyo. La presenza, in quel caso, sarebbe in numero ridotto ed esclusivamente riservata alla popolazione giapponese. I timori, tuttavia, sono ancora tanti. Una decisione ufficiale verrà presa soltanto a giugno. Essa, ad ogni modo, sarà probabilmente determinata anche in base all’andamento della campagna di vaccinazione. Non è da escludere che l’accesso agli impianti possa essere consentito unicamente a coloro che hanno ricevuto il vaccino. Una misura di questo tipo è già stata attuata in altri Paesi. I tempi, però, sono molto stretti.

LEGGI ANCHE -> La Bielorussia ha dirottato un aereo Ryanair per arrestare un oppositore

LEGGI ANCHE -> Brusaferro: “Vaccini per tornare alla normalità, ma serviranno richiami”

“La sicurezza è la priorità. Per questo dobbiamo guardare la situazione e considerare di conseguenza. Al momento, pensare di avere sedi piene è molto difficile”. Lo aveva detto qualche settimana fa Seiko Hashimoto, il Presidente del Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici 2021. Ciò che è certo, ad ogni modo, è che l’evento andrà in scena, con o senza pubblico. Il rinvio dello scorso anno, infatti, ha già causato non poche difficoltà.