Elezioni Roma, per i sondaggi grande incertezza sul vincitore

Il Pd ha il candidato più forte ma il Centrodestra non ha ancora un nome per la poltrona di Primo cittadino della Capitale. Il sondaggio sui possibili risultati alle prossime amministrative di Roma.

I sondaggi sulle prossime elezioni di Roma danno come unico vincitore sicuro l’incertezza. Stando a quello riportato da Tecnè per Adnkronos, sulla scelta del prossimo sindaco della Capitale gli incerti si aggirano tra il 44% e il 52% degli intervistati. C’è da considerare però se per il Centrosinistra e gli indipendenti i giochi sembrano fatti, il Centrodestra non ha ancora presentato un candidato ufficiale agli elettori e la scelta del nome rende variabile il gradimento degli altri pretendenti. Vediamo nello specifico.

I CANDIDATI

La sindaca uscente Virginia Raggi ha un gradimento piuttosto basso tra il 18 e il 20%, Carlo Calenda per Azione rimane invece bloccato al 14-15%, mentre il candidato del Pd Roberto Gualtieri viene dato tra il 32 e il 37%. I dati sull’ex-ministro dell’Economia però sono condizionati dalla scelta del Centrodestra che potrebbe proporre il nome di Enrico Michetti, nome a sopresa avanzato in queste ore da Fratelli d’Italia, che raggiunge il 35% mentre l’eventuale scelta della leghista leghista Giulia Bongiorno è data al 33%. Con Michetti in campo, Gualtieri si fermerebbe al 33%. Stando così le cose il primo a raggiungere l’eventuale ballottaggio sarebbe il candidato del Pd. Anche nel caso il Centrodestra candidi Fabio Rampelli di FdI il risultato è a favore di Gualtieri, con il 36%.

Nel dettaglio, Michetti registra il 40% a Roma sud; il 38% a Roma est; il 37% a Roma ovest; il 33% a Roma centro; il 28% a Roma nord. Gualtieri il 38% a Roma centro; il 36% a Roma ovest; il 33% a Roma sud; il 29% a Roma est; il 27% a Roma nord. Raggi si attesta al 29% a Roma nord; al 22% a Roma est; al 14% a Roma sud; al 13% sia a Roma centro che a Roma ovest; Calenda al 16% a Roma nord e Roma centro; al 14% a Roma ovest; al 13% a Roma sud; all’11% a Roma est.

Pesa ovviamente anche il livello di conoscenza dei candidati, per Virginia Raggi è molto alto, intorno al 95% con il 24% di giudizi positivi e 76% negativi. Per quanto riguarda le ripartizione per aree territoriali della città, la prima cittadina ‘piace’ di più a Roma nord, dove registra un 31% di giudizi positivi (con un livello di conoscenza del 90%); a seguire il 27% a Roma est (conoscenza 94%); il 23% a Roma centro (conoscenza 94%) e Roma ovest (96%); a Roma sud infine solo il 21% di giudizi positivi (97% conoscenza). Carlo Calenda raggiunge l’83% di conoscenza, con il 32% di giudici positivi e il 68% negativi

LE COALIZIONI

Al di là dei nomi, in questo momento è la coalizione del Centrodestra ad avere la meglio, sempre secondo il sondaggio di Tecnè per Adnkronos, con il 43% rispetto al 40% del Centrosinistra. Il M5S si ferma su un bassissimo 15%, altri partiti il 2%. Analizzando le diverse zone della città emergono dati in controtendenza rispetto al dato cittadino complessivo.

Se si votasse solo su Roma nord prevarrebbe il Centrosinistra con il 41% rispetto al 38% del centrodestra, e al 20% del M5S. A Roma sud parità, 11% sia per il Centrodestra che per il Centrosinistra, con il M5S al 14%. A Roma ovest il Centrodestra arriverebbe al 46% contro il 35% del Centrosinistra e il 14% del M5S. A Roma est il Centrodestra al 42%, il centrosinistra al 37%, il M5S al 16%. Il Partito democratico è il primo partito della Capitale con il 26% (alle europee del 2019 aveva il 30,6%). Nel Centrodestra Fratelli d’Italia a Roma è al 22% (8,7% alle europee); la Lega al 15% (25,8%); Forza Italia al 5% (5,6%). Tra gli altri partiti, Azione è accreditata del 6% (alle europee del 2019 non era presente) mentre Italia viva si ferma al 2% (non era presente nel 2019).