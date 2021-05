Investe pedone e si dà alla fuga: caccia al pirata della strada

Una donna di 53 anni è stata investita ad Arezzo sabato pomeriggio da un pirata della strada. La conducente, a seguito dell’incidente, si è data alla fuga e adesso è ricercata dalla Polizia. La vittima è stata soccorsa e adesso è in ospedale. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

È caccia ad un pirata della strada in provincia di Arezzo. Una donna alla guida di un fuoristrada di colore bianco, di cui non si conoscono le generalità, ha investito un pedone che stava attraversando nel tardo pomeriggio di sabato 22 maggio in via Tolomeo e si è data alla fuga. La vittima, una cinquantatreenne, è stata prontamente soccorsa dai passanti, che hanno chiamato un’ambulanza ed i Carabinieri. Adesso si trova ricoverata in ospedale in condizioni serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. La sua testimonianza, oltre a quella degli altri presenti, sarà fondamentale per le indagini.

Gli agenti della Polizia Municipale del commando locale hanno già dato il “via” all’inchiesta. Sono stati effettuati i rilievi necessari a ricostruire la dinamica del sinistro ed acquisiti i filmati delle telecamere presenti nella zona. Essi potrebbero avere immortalato la targa della vettura guidata dal pirata della strada. La conducente del fuoristrada di colore bianco che ha travolto la cinquantatreenne potrebbe essere dunque presto identificata e rintracciata. L’accusa è di omissione di soccorso. Per il reato in questione è previsto fino a un anno di reclusione.