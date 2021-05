AstraZeneca, restituito agli hub il lotto sequestrato dopo morte del militare

Il lotto del vaccino AstraZeneca sequestrato a seguito della morte di Stefano Paternò è stato restituito ai responsabili degli hub che avrebbero dovuto gestirle nei mesi scorsi. L’uomo aveva perso la vita a marzo poche ore dopo essersi vaccinato, ma gli esami autoptici avevano escluso una possibile correlazione tra i due eventi. La Procura ha dunque dato il “via libera” a seguito dei controlli effettuati sulle dosi.

Dopo mesi di attesa, il lotto ABV2856 del vaccino di AstraZeneca è stato dissequestrato. Le dosi appartenenti ad esso erano giunte sotto analisi a seguito della improvvisa morte di Stefano Paternò. Il militare siciliano ha, infatti, perso la vita dopo essersi vaccinato. Stava bene quando è tornato a casa, poi nella notte è sopraggiunta la febbre e, infine, l’infarto che lo ha stroncato. La famiglia dell’uomo avveva presentato un esposto alla Procura di Siracusa al fine di comprendere l’esistenza di una eventuale correlazione tra i due eventi. L’autopsia effettuata sul corpo del giovane, tuttavia, avrebbe escluso tale ipotesi.

Adesso è arrivato anche il “via libera” all’utilizzo delle dosi del lotto che era stato sequestrato. Esse finora erano state conservate nel pieno rispetto delle corrette linee guida e presto verranno nuovamente restituite ai responsabili degli hub della Sicilia. La diffidenza della popolazione dell’isola nei confronti del vaccino in questione, tuttavia, non si è mai placata, tanto che la campagna di vaccinazione con AstraZeneca fa fatica ad ingranare la marcia. Un gran numero di dosi sono rimaste in frigorifero nelle scorse settimane. Diverso il discorso con gli altri sieri, in particolare il Pfizer/BionTech.

La nota del Nas sul lotto di AstraZeneca

Il “via libera” definitivo al dissequestro del lotto ABV2856 del vaccino di AstraZeneca è arrivato a seguito dell’esito degli accertamenti disposti dalla Procura di Siracusa, eseguiti dall’Istituto nazionale per la salute pubblica Olandese e dal Centro nazionale per il controllo e la valutazione dei farmaci dell’Istituto superiore di sanità di Roma.

«Le analisi svolte in un contesto investigativo ad alto tasso tecnico e secondo coordinate scientifiche in costante aggiornamento e con l’interlocuzione di esperti, hanno stabilito che i lotti oggetto di attenzione, oltre ad essere corrispondenti per natura, caratteristiche e composizione con gli altri lotti di vaccino anticovid-19 analizzati, rispecchiano pienamente i parametri qualitativi e sono conformi al dossier di registrazione approvati dall’Ema, l’Agenzia europea per i medicinali». Lo si legge in una nota del Nas.