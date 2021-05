India, superati i 27 milioni di contagi Covid da inizio pandemia

Si fa sempre più grave la situazione Covid in India, Paese che ormai raggiunge più di 27 milioni di contagi da inizio pandemia, con un aumento di 208.921 nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore e di altri 4.157 decessi. Numeri che fanno impressione, soprattutto di fronte al sospetto che i contagi siano molti di più rispetto a quelli ufficiali.

In India l’ossigeno continua a mancare, e il Covid continua a mietere vittime: sono ormai 27 milioni i contagi da coronavirus registrati da inizio pandemia, mentre sono 208.921 nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore e 4.157 i decessi. Per la precisione, a riferire i dati è il bollettino riportato dal Times of India, che parla di 27.157.795 contagi con 311.388 decessi dall’inizio dell’emergenza sanitaria. In India, con una popolazione di oltre 1,3 miliardi di persone, i casi attivi sono 2.495.591, mentre sono 24.350.816 le persone guarite dopo aver contratto il virus. La situazione sembra comunque migliorare rispetto a ieri, quando l’India aveva segnalato 3.511 decessi e meno di 200.000 casi di Covid-19 (196.427) accertati nell’arco di 24 ore, un numero di molto inferiore rispetto ai 400.000 di inizio mese. Si tratta, tuttavia, di dati provvisori e potenzialmente incompleti, su cui continua ad aleggiare una domanda: quanti sono i casi non registrati?

India, oltre al Covid il “fungo nero”

Intanto l’India sembra dover affrontare anche un aumento dei casi di murcomicosi, un’infezione conosciuta anche come “fungo nero”, rara e a volte anche letale. Stando a quanto riportato dall’Agi nei giorni scorsi, a preoccupare sarebbe soprattutto l’aumento di casi in pazienti Covid affetti da altre patologie, tra cui il diabete. Da poche decine di casi l’anno, ora le autorità indiane hanno rilevato un totale di 8.848 casi. Proprio per questo il governo sta inviando il farmaco amfotericina B a tutti gli Stati più colpiti, stando a quanto annunciato dal ministro Sadanand Gowda, sul suo account Twitter. Gli stati più colpiti dalle infezioni di murcomicosi (che presentano un tasso di mortalità intorno al 50%) sono Gujarat e Maharashtra, che registrano rispettivamente 2.281 e 2.000 infezioni da fungo. Ora gli esperti ci tengono a ribadire: il fungo nero può comparire nei pazienti Covid, ma esisteva prima della pandemia e non è direttamente correlato al nuovo coronavirus.