“I maschi ingegneria, le femmine ostetricia”: l’università secondo Pillon

Il senatore Simone Pillon ha scritto un ennesimo post provocatorio sulla sua pagina Facebook, sollevando diverse critiche.

Male o bene, purché se ne parli. A volte sembra che questo sia il motto del senatore in quota Lega, Simone Pillon, visto che spesso rende noti pensieri che inevitabilmente creano polemiche. E non solo di quelle che non sono fan del Carroccio o che votano il Partito democratico. Perché ciò che risulta subito evidente, leggendo le parole di Pillon, è la ristrettezza mentale con cui concepisce le sue riflessioni.

Per il senatore c’è il bianco e il nero, poco importa della miriade di sfumature che esistono nel mezzo. Leggendo il suo punto di vista, la complessità della società contemporanea scompare. Resta soltanto un mondo idealizzato dal politico, in cui le persone rispondono sempre e in ogni momento alla categorizzazione che gli viene imposta alla nascita e a cui dovranno sottostare fino alla morte.

E così un personaggio pubblico come Pillon arriva a scrivere cose che, per capire quanto siano lontane dalla realtà, basta semplicemente leggere con attenzione. Un po’ come quando da piccoli ci insegnavano a pensare prima di parlare. In poche parole: secondo Pillon, le donne non sarebbero portate per le materie scientifiche. Quindi iniziative come quelle dell’Università di Bari, per incentivare l’iscrizione femminile a corsi di laurea frequentati prevalentemente da ragazzi, sarebbe inutile. E ora chi lo spiega a tutte le ricercatrici e divulgatrici scientifiche, alle scienziate, alle dottoresse e alle professoresse?