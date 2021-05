Poliziotto obbligava 15enne a prostituirsi e la ricattava con video: arrestato

L’uomo costringeva la 15enne a prostituirsi in locali per scambisti facendola esibire con altre coppie nelle serate hard e filmandola. Ma il padre di lei ha scoperto tutto

Un poliziotto costringeva una 15enne a prostituirsi in un locale per scambisti a Roma. I due si erano conosciuti in chat e dopo essersi frequentati per breve tempo, l’uomo ha cominciato a portare la ragazza in locali per scambisti facendola esibire sessualmente con altre coppie e riprendendola con un cellulare. Ciò accadeva perché i proprietari del locale non controllavano l’età anagrafica in quanto l’uomo che era con lei era un poliziotto di 36 anni che lavorava alla sezione volanti della questura di Roma.

L’uomo, che è attualmente in carcere, è accusato di diffusione di materiale pedopornografico. Il tutto si è scoperto perché il papà della 15enne ha trovato sul telefono della figlia foto e video in cui la ragazza faceva sesso e orge di gruppo con uomini e donne adulti.

Le immagini venivano poi postate su siti per incontri hard e gruppi whatsapp. Oggi ci sarà il processo in cui verranno sentiti testimoni frequentatori di night che conoscevano o hanno visto in quei locali il poliziotto con la minorenne.

Leggi anche:—>La variante indiana Covid è più trasmissibile: il parere dell’Oms

Dopo quanto accaduto la 15enne si è trasferita in Germania per dimenticare la vicenda e cominciare una nuova vita. Dal carcere il poliziotto aveva anche cercato di far ritrattare la quindicenne, provando a convincerla a testimoniare il falso nell’udienza in cui doveva presentarsi.

L’imputato è inoltre accusato di induzione alla prostituzione di una 18enne.