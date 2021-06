Calciomercato Roma : il sogno Ronaldo può diventare realtà: trattativa con la Juve

Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare la Juventus per approdare in un’altra squadra di Serie A, ovvero la Roma. Il club giallorosso vuole regalare un innesto di prestigio al nuovo tecnico José Mourinho. Lo Special One ha già allenato CR7 nel corso della sua esperienza alla guida del Real Madrid. La coppia di portoghesi adesso potrebbe ricongiungersi.

Il sogno della Roma di accogliere Cristiano Ronaldo tra le sue fila potrebbe diventare presto realtà. L’attaccante sembrerebbe essere ai ferri corti con la Juventus, dato che il suo apporto in questa stagione non è stato sufficiente a portare a casa risultati soddisfacenti. I bianconeri, infatti, non sono mai riusciti a tendere delle insidie all’Inter nella corsa allo scudetto ed hanno conquistato un posto in Champions League soltanto all’ultima giornata del campionato, grazie ad un passo falso del Napoli. L’ingente stipendio del portoghese, inoltre, pesa in modo rilevante sul bilancio del club di Torino. È per questa ragione che il contratto, in scadenza a giugno 2022, potrebbe essere rescisso già quest’estate. I capitolini, in tal senso, sono pronti ad approfittarne. A convincere CR7 ad approdare in un altro club di Serie A potrebbe essere il connazionale José Mourinho. Lo Special One guiderà infatti i giallorossi nella prossima annata. La trattativa tra i due club, in base a quanto riporta ASRomalive, sarebbe già stata avviata.

Cristiano Ronaldo, la Roma ha un alleato

José Mourinho, ad ogni modo, non è l’unico che potrebbe convincere Cristiano Ronaldo a vestire la maglia della Roma nella prossima stagione. Dietro ai due portoghesi, infatti, c’è il procuratore Jorge Mendes, che cura gli interessi di entrambi. L’agente potrebbe avere un importante ruolo di mediazione nella trattativa. I presupposti per una fumata bianca ci sono. Lo Special One e l’attuale attaccante della Juventus, d’altronde, hanno già lavorato insieme dal 2010 al 2013 tra le fila del Real Madrid. Nella seconda annata vinsero anche il titolo di Spagna. Nonostante ciò le prossime settimane saranno fondamentali per comprendere quali siano le volontà del giocatore nonché eventualmente le cifre da mettere sul piatto.

Il nuovo allenatore della Roma, da parte sua, ha le idee chiare per la prossima stagione: la volontà è quella di riportare in alto il club capitolino. La lista dei desideri di José Mourinho, dunque, è lunga e ambiziosa. La famiglia Friedkin sarebbe pronta a soddisfare le sue esigenze. Cristiano Ronaldo potrebbe per cui essere uno dei colpi in entrata nel corso della sessione di mercato estiva.