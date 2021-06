Il virologo Crisanti a Meteoweek: “I vaccini anti Covid sono sicuri” [VIDEO]

Sono sicuri i vaccini che – ormai da mesi – milioni di uomini e donne si stanno inoculando in tutto il mondo? Ce lo spiega il virologo Andrea Crisanti.

In questi mesi di intensa campagna vaccinale un non eccellente lavoro di comunicazione da parte dei media main stream – che hanno sottolineato con eccessiva enfasi i casi di reazioni avverse – unito ai dubbi e le incertezze di parte della popolazione verso i nuovi vaccini prodotti in poco tempo per sconfiggere il Covid-19, hanno rischiato di generare delle diffidenze se non vere e proprie paure verso alcuni vaccini tali da rischiare di compromettere il buon andamento della campagna vaccinale stessa.

Il professor Andrea Crisanti, intervistato da Meteoweek, ci tiene a fare chiarezza circa la sicurezza e l’affidabilità dei vaccini che in questi mesi vengono somministrati nei centri vaccinali e negli studi medici. Ad esempio, circa la notizia del mancato rinnovo del contratto di fornitura tra l’UE e Astrazeneca, il Professore chiarisce: “Lo stop della Ue non ha nulla a che vedere con la sicurezza, ma piuttosto con il fatto che Astrazeneca non ha rispettato le date di consegna rispetto ai contratti. Coloro che si sono fatti il vaccino Astrazeneca stiano tranquilli”. Semmai ciò che si augura Crisanti è che lo stop imposto alla multinazionale anglo-svedese sia stato fatto tenendo conto della disponibilità di valide alternative vaccinali, altrimenti il rischio è una carenza di dosi per tutta quanta la popolazione.

“Per quanto riguarda la sicurezza stiamo parlando di vaccini estremamente sicuri” – prosegue ai nostri microfoni il noto virologo – “E’ vero che Astrazeneca e Johnson & Johnson hanno degli effetti collaterali indesiderati, sono molto rari, esiste un’alternativa e dunque le persone che sono potenzialmente a rischio di andare incontro a questi effetti collaterali giustamente hanno diritto a fare un vaccino con una formulazione alternativa”.

Crisanti vuole mettere il punto finale circa le voci di pericolosità di alcune formulazioni rispetto ad altre e il rischio di incorrere con maggiore frequenza negli effetti collaterali con una battuta che parte però da una considerazione a carattere scientifico: “Non esiste nessun vaccino sicuro al 100%. Noi tutti ci siamo fatti il vaccino contro la polio, quello zuccherino innocente in 1 caso su 500mila causava la paralisi poliomelitica. Non parliamo poi del vaccino del vaiolo, che coi criteri di sicurezza odierni non verrebbe mai approvato. Eppure ci ha permesso di debellare una malattia devastante”