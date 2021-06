Sputi e calci in aereo, la passeggera denunciata:«Io la vita me la godo…». La donna su un volo Ibiza-Bergamo aveva sputato contro una passeggera e offeso e calciato delle persone

La donna che sull’aereo Ibiza-Bergamo ha sputato su una passeggera, ha offeso e dato calci ad alcune persone è tornata a scrivere tramite i suoi social. La donna, protagonista del filmato ripreso su un volo Ryanai, è stata denunciata dalla polizia di frontiera ma continua a dire essere dalla parte della ragione.

Su Instagram la donna ha annunciato che denuncerà chi ha postato il video delle sue azioni sui social: «Le persone che hanno creato gruppi, hanno sponsorizzato o inviato ad altre persone il mio video sul volo al ritorno da Ibiza a Bergamo avranno conseguenze legali perché sta già indagando la Polizia postale. Saranno citate in giudizio, avranno conseguenze belle toste perché comunque non è una cosa regolare».

La donna si rivolge poi a chi l’ha ripresa in modo diretto: «Però la cosa che mi rammarica è il fatto che al rientro da Ibiza evidentemente quella persona o era troppo frustrata oppure troppo sfigata: evidentemente sarà una bruttissima persona, però alla fine io non mi nascondo dietro a un cellulare o a una tastiera, io la vita me la godo. Voi, guardate meno il cellulare. Ciao sfigati» chiosa nel messaggio postato sui social.