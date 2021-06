La Guardia di Finanza di Napoli ha denunciato 298 persone che percepivano il reddito di cittadinanza indebitamente. 2,5 milioni di danni allo Stato.

Il Comando provinciale della GdF di Napoli ha denunciato 289 persone che avrebbero percepito indebitamente il reddito di cittadinanza. I soggetti avrebbero compiuto l’illecito nonostante la presenza di cause ostative. La Procura della Repubblica di Napoli Nord, in collaborazione cn l’Inps, i finanzieri del gruppo di Frattamaggiore hanno portato avanti l’indagine. Attraverso l’analisi di verifica dei requisiti per la legittima percezione del reddito di cittadinanza, hanno individuato centinaia di irregolarità.

Per il periodo settembre 2020-maggio 2021, le forze dell’ordine hanno rilevato molte domande irregolari. Tra queste molte di persone destinatarie di provvedimenti giudiziari. Per legge questo fa venir meno i requisiti per percepire il reddito di cittadinanza. Il danno ammonta a circa 2.5milioni di euro. La Gdf ha revocato ai responsabili il sussidio e li ha denunciati all’Autorità giudiziaria per truffa ai danni dello stato.

La Gdf ha individuato 8 richiedenti che non solo avevano percepito il reddito di cittadinanza in modo illecito ma erano evasi dagli arresti domiciliari per raggiungere i centri di assistenza fiscale e presentare la domanda. Inoltre, a Frattamaggiore, in un centro di assistenza fiscale le Fiamma Gialle hanno trovato l’istanza di una persona che al momento della presentazione della domanda, era detenuto in carcere a Santa Maria Capua Vetere, Caserta.