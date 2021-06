Uccide la compagna di classe con 114 coltellate e la lascia in un bosco. È accaduto in Florida, dove un 14enne ha tolto la vita a una 13enne

Un ragazzo di 14 anni ha ucciso una ragazza di 13 anni a coltellate e ha lasciato il cadavere in un bosco. Aiden Fucci è accusato di aver assassinato una sua compagna di classe con 114 coltellate.

Dopo l’omicidio, il ragazzino si è sbarazzato del cadavere provando a nasconderlo in bosco. Il delitto sarebbe occorso ai primi di maggio. Secondo il giudice è stato un omicidio premeditato, ragion per cui Fucci sarà giudicato come un adulto e non come minorenne. Il 13enne rischia l’ergastolo.

Il giudice ha dedotto che fosse un delitto premeditato grazie anche a dichiarazioni che Fucci avrebbe fatto a dei compagni tempo addietro all’omicidio, secondo cui il 14enne voleva ammazzare qualcuno portandolo nel bosco e accoltellandolo. Il corpo della ragazza si trovava a pochi km dall’abitazione del 14enne e gli inquirenti hanno trovato tracce di DNA sulla ragazza morta. Da chiarire i motivi per cui il giovane è arrivato a compiere un gesto del genere.