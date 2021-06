Gonfiabile prende il volo e finisce sui binari. Due bambine in fin di vita

Il tragico incidente è avvenuto a Barnaul. Due bambine sono ricoverate in terapia intensiva e le loro condizioni sarebbero gravissime.

La Russia è in apprensione per due bambine in fin di vita dopo che in castello gonfiabile è esploso improvvisamente. Dopo un volo di 25 piedi in aria, i bambini che si trovavano all’interno sono stati sbalzati sui binari del tram. È successo a Barnaul dove le persone presenti, nel panico, hanno catturato la triste scena che è avvenuta davanti ai loro occhi.

Le condizioni dei bambini

I bambini che stavano giocando all’interno del castello gonfiabile hanno tra i tre e i quattro anni. Anna, una delle bambine le cui condizioni sono molto gravi, ha riportato una commozione cerebrale e una frattura alla colonna vertebrale. Preoccupano anche le condizioni di un’altra bambina, Vika. Il volo e il successivo schianto a terra le ha provocato una frattura al cranio e delle ferite ai polmoni e all’addome. Sulle condizioni dei bambini è intervenuto un portavoce del Ministero della Salute russo, il quale fa sapere: «Le bambine sono attualmente nel reparto di terapia intensiva».

Le indagini

Si indaga su cosa e come sia potuto accadere. Inizialmente la colpa è stata attribuita al forte vento. Questa versione, però, è stata prontamente smentita dai testimoni i quali raccontano di aver sentito un forte rumore, come «una esplosione». C’è anche chi sostiene che il castello gonfiabile non fosse a norma e non fosse stato messo adeguatamente in sicurezza. Sembrerebbe , infatti, che alcune corde non fossero state fissate. Il deputato Sergey Pisarev afferma: «Non sono stati utilizzati supporti speciali. L’attrazione è stata pompata, si è riscaldata e si è sollevata nell’aria». Dopo l’accaduto, il governatore di Barnaul ha ordinato controlli su tutti i gonfiabili e, da quanto scritto nei rapporti locali, i proprietari del parco sono stati fermati.