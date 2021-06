Bollettino coronavirus 1 giugno, i primi dati: l’aggiornamento dopo le 17

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 1 giugno, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

I primi dati di oggi, 1 giugno. L’aggiornamento completo dopo le 17.00

Le Regioni

In Puglia 227 casi, 6 morti

Sono in aumento lieve oggi in Puglia i nuovi casi di covid 19 mentre sono cresciuti notevolmente i test. Stabile il numero dei decessi. Alta anche la progressione dei guariti e pertanto anche gli attuali positivi calano seccamente. I ricoverati scendono ancora. E’ il quadro riassuntivo del bollettino epidemiologico quotidiano stilato dalla Regione, sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute. Su 7.546 tamponi per l’infezione da coronavirus sono stati rilevati 227 casi positivi: 67 in provincia di Bari, 19 in provincia di Brindisi, 43 nella provincia Bat, 13 in provincia di Foggia, 33 in provincia di Lecce, 47 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 4 casi di provincia di residenza non nota. Ieri i nuovi casi erano 142 su 3.755 test. Sono stati registrati 6 decessi: 3 in provincia di Bari, 1 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto. Stesso numero ieri. In tutto hanno perso la vita 6.508 persone. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.501.189 test. Sono 220.361 i pazienti guariti mentre ieri erano 218.993 (+1.368). I casi attualmente positivi sono 23.777 mentre ieri erano 24.924 (-1.147). I pazienti ricoverati sono 555 mentre ieri erano 585 (-30). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall’inizio dell’emergenza è di 250.646, così suddivisi: 94.552 nella provincia di Bari; 25.257 nella provincia di Bat; 19.298 nella provincia di Brindisi; 44.776 nella provincia di Foggia; 26.507 nella provincia di Lecce; 39.063 nella provincia di Taranto;799 attribuiti a residenti fuori regione; 394 provincia di residenza non nota.

In Toscana 159 nuovi casi, 6 i decessi

I ricoverati sono 504 (36 in meno rispetto a ieri), di cui 107 in terapia intensiva (3 in meno). In Toscana sono 159 i nuovi casi di positività al Covid (152 confermati con tampone molecolare e 7 da test rapido antigenico), che portano il numero totale a 241.581 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 227.243 (94,1% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 7.347 tamponi molecolari e 8.853 tamponi antigenici rapidi, di questi il 1% è risultato positivo. Sono invece 5.109 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 3,1% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 7.613, -6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 504 (36 in meno rispetto a ieri), di cui 107 in terapia intensiva (3 in meno). Oggi si registrano 6 nuovi decessi: 3 uomini e 3 donne con un’età media di 80 anni. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione. L’età media dei 159 nuovi positivi odierni è di 35 anni circa (30% ha meno di 20 anni, 28% tra 20 e 39 anni, 30% tra 40 e 59 anni, 10% tra 60 e 79 anni, 2% ha 80 anni o più).

In Sardegna 36 nuovi casi di positività, un decesso

In Sardegna sono 36 i nuovi casi di positività al Coronavirus accertati nell’aggiornamento dell’Unità di crisi regionale, 3.834 i test in più eseguiti, un nuovo decesso. Ancora in calo il numero dei ricoveri in ospedale, dove si trovano 131 pazienti (-8), 14 (+1) in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.515 e i guariti in più 102. Sul territorio, dei 56.695 casi positivi complessivamente accertati, 14.837 (+9) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.648 (+11) nel Sud Sardegna, 5.157 (+2) a Oristano, 10.862 (+5) a Nuoro, 17.177 (+9) a Sassari.

Basilicata, 25 contagi e nessun decesso

Sono 25 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2 (23 residenti), su un totale di 865 tamponi molecolari, e non si registrano decessi. Lo rende noto la task force regionale della Basilicata con il consueto bollettino. I lucani guariti o negativizzati sono 157. Con questo aggiornamento, i casi attualmente positivi sono 3.542 (-134). I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 61 (+3) di cui 1 in terapia intensiva. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 4.223 somministrazioni. Finora sono 208.601 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (37,7 per cento) e 118.977 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (21,5 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 327.578. I residenti in Basilicata sono 553.254.

