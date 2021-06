David Tacchini l’ex sacerdote che lasciò la tonaca per amore, si sposa

Tacchini aveva deciso di non essere più un prete per amore di una donna. Ora la notizia: si sposa.

Alla fine fu vero amore. David Tacchini, l’ex-prete salito agli onori della cronaca per la sua scelta di spogliarsi delle vesti di sacerdote per amore di una donna, si sposa. Lo apprende un giornale locale dall’albo pretorio del 28 maggio del comune di Città di Castello, cittadina umbra dove Tacchini è stato stato vicario.

Sconosciuta la la data della cerimonia. Tacchini, 40 anni, era stato ordinato sacerdote il 7 giugno del 2014 e circa un anno fa aveva sospeso il sacerdozio, decisione che poi era diventata definitiva il 12 maggio con la dispensa papale comunicata dal vescovo. La sua decisione era motivata in seguito al sentimento che aveva maturato per la donna con cui convolerà a nozze. Insieme a lui ha ottenuto la dispensa papale anche il sacerdote della stessa parrocchia Samuele Biondini.

Nei giorni scorsi i due ex religiosi, che hanno scelto di non rilasciare dichiarazioni ai media, avevano diffuso un comunicato congiunto, “Ringraziamo tutti coloro che hanno manifestato il loro affetto nei nostri confronti – avevano scritto – e tutte le persone con cui abbiamo camminato e continueremo a camminare nell’Amore di Gesù. Smentiamo la notizia diffusa che stiamo per diventare padri“, avevano inoltre sottolineato.