Precipita dal balcone di casa sua, quindicenne in gravi condizioni

Il ragazzo è stato trasportato con urgenza al Bambin Gesù. Le sue condizioni sarebbero gravi. Indagano i Carabinieri.

È accaduto a Roma, dove un quindicenne è precipitato dal balcone di casa sua sito al terzo piano in Via Belsiana. Il suo corpo è stato ritrovato agonizzate sull’asfalto intorno alle ore 11 proprio davanti al palazzo in cui vive con i suoi genitori. Il ragazzo, soccorso da due coniugi che passavano di lì, è stato trasferito con urgenza al Bambin Gesù.

Le condizioni del ragazzo sarebbero gravi a causa delle ferite riportate. I Carabinieri di San Lorenzo in Lucina, giunti sul posto, sono ora impegnati nella ricostruzione della dinamica di quanto successo. Le indagini permetteranno di stabilire se si sia trattato di un gesto volontario o di un incidente. Stando ai primi accertamenti, gli agenti ipotizzano che alla base del gesto del quindicenne vi sia un litigio avvenuto con i suoi genitori sui compiti assegnati dalla scuola.