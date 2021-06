Reddito di cittadinanza, incassati 33 mila euro illecitamente: denunciati 5 stranieri

Le forze dell’ordine di Viterbo hanno denunciato 5 persone di origini straniere per essersi illecitamente appropriati del reddito di cittadinanza. Essi avevano dichiarato il falso nelle documentazioni presentate all’Inps, sostenendo di essere in possesso del requisito di risiedere da oltre 10 anni in Italia. In totale in questi mesi hanno incassato, ai danni dello Stato, ben 33 mila euro.

I Carabinieri della Stazione di Orte, in collaborazione con i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Viterbo, hanno individuato cinque furbetti del reddito di cittadinanza. Le forze dell’ordine, a margine delle attività investigative mirate ad accertare il reale possesso dei requisiti richiesti dall’Inps, hanno scoperto che i soggetti in questione non ne avevano mai avuto diritto. Le persone – tutte straniere – non risiedevano in Italia, infatti, da almeno dieci anni. Un requisito indispensabile per ottenere il sussidio. I quattro di origini africane e la donna di origini romene avevano dichiarato il falso nella documentazione. In questi mesi, in totale, hanno incassato ai danni delle casse dello Stato ben 33 mila euro.

Denunciati i furbetti del reddito di cittadinanza

I cinque furbetti del reddito di cittadinanza sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Viterbo per i reati di falsa attestazione a pubblico ufficiale e indebita percezione del reddito di cittadinanza. Le autorità competenti, a seguito della segnalazione, hanno inoltre provveduto ad interrompere immediatamente l’erogazione del sussidio. Le quattro persone di origini africane e la donna di origini romene ora dovranno risarcire lo Stato del danno subito. L’Inps, infatti, provvederà al recupero delle somme illecitamente ottenute nel periodo in cui usufruivano illecitamente degli aiuti economici.

Non è purtroppo il primo episodio di illeciti in relazione all’ottenimento del reddito di cittadinanza. I controlli dell’Inps e dei Carabinieri dei Comandi di tutta Italia in questi mesi stanno mettendo luce sulle dichiarazioni false di molti di coloro che usufruiscono del sussidio. Le irregolarità sono variegate: da lussuosi beni posseduti a ingenti vincite nel gioco non dichiarate. A fine maggio, soltanto nella provincia di Napoli, sono scattate quasi 300 denunce.