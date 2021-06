“Il ddl Zan è una legge inutile e antidemocratica” [VIDEO]

“Un testo di legge inemendabile”, una legge “antidemocratica” e “inutile”. A MeteoWeek interviene il dottor Massimo Gandolfini, tra i principali oppositori al ddl Zan. Che sulle persone LGBT parla di “condotta omosessuale”

Il dottor Massimo Gandolfini, portavoce del Comitato Difendiamo in nostri Figli e tra i principali organizzatori del Family Day, interviene a MeteoWeek per ribadire il suo No al ddl Zan. “La prima e più importante motivazione è che si tratta di un testo di legge inutile – dice Gandolfini –, in quanto non protegge le persone oggetto di violenza. Esistono già tutte le leggi necessarie, in particolare il codice penale, quindi vengono già protette le persone con condotta omosessuale che devono essere trattate con la stessa dignità con cui vengono trattati tutti i cittadini italiani”.

Non basta, per Gandolfini il ddl Zan sarebbe addirittura una legge antidemocratica, in quanto introdurrebbe un reato di opinione: “Con questa legge non potrei esprimere la mia opinione personale sulla condotta omosessuale – dice – e si viene a estendere la materia sul tema della costituzione delle famiglie. Io infatti credo che l’ambiente migliore per i bambini sia con un padre e una madre. Le cosiddette coppie omogenitoriali non credo siano l’ambiente adatto per un bambino. E’ una mia libera opinione che la civiltà democratica mi deve garantire“.

Alla domanda se ci fosse la necessità di punire e limitare la diffusione dell’omofobia, l’organizzatore del Family Day risponde che “non c’è bisogno di una legge speciale, ma di una sana educazione civica. Bisogna insegnare ai cittadini l’articolo 2 e 3 della Costituzione che tutela le persone al di là della razza, del sesso, dell’orientamento religioso e condizioni personali e sociali. I giovani vanno educati per insegnare che la violenza nei confronti di chiunque non è tollerabile e va perseguita“.

“L’obiettivo del testo di legge – continua Gandolfini – non è quello di difendere le persone da discriminazioni su base sessuale. E’ inutile, a meno che ci sia un altro obiettivo. Quando si parla di orientamento sessuale e identità di genere, io devo potere essere libero di dire che non sono d’accordo. Per me i generi sono due: maschio e femmina. Devo essere lasciato libero di pensarla così e di educare i miei figli così. Posso essere libero di dire questo in un dibattito pubblico senza incorrere in questioni giudiziarie?” Infine sull’ostruzionismo che sta avvenendo in queste settimane in Senato da parte della Lega e su alcuni esponenti del Centrodestra che sono possibilisti sulla legge, Gandolfini ritiene che “la posizione di Ostellari e Pillon sia regolare e in linea con i regolamenti del Senato. Noi faremo di tutto per fermare questo disegno di legge, per le associazioni che rappresento è inemendabile“.