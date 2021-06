Anpi, danneggiato monumento ai deportati al Quadraro: doveva essere inaugurato

Danneggiato nuovamente il monumento ai deportati al Quadraro, a Roma. Dato che lo avevano appena restaurato, era prevista l’inaugurazione il 4 giugno

Danneggiato di nuovo il monumento ai deportati del Quadraro, a Roma. L’opera, restaurata da poco dall’Anpi in collaborazione con il Settimo Municipio di Roma, doveva essere inaugurata il prossimo 4 giugno. «Il comitato dell’Anpi di Roma, l’Aned di Roma e l’assessora alla Cultura del VII Municipio Elena De Santis condannano il vile atto che testimonia, se ancora ce ne fosse bisogno, il totale disprezzo per la Storia del popolo romano, il tentativo di minare la memoria della brutale efferatezza e del totale disprezzo per la vita umana da parte dei nazifascisti, la più totale mancanza del rispetto dovuto alle centinaia e centinaia di innocenti rastrellati dai nazisti di Kappler e deportati nei campi di lavoro dai quali pochi fecero ritorno», si legge in una nota dei tre enti.

«Nel chiedere alle autorità di pubblica sicurezza il più grande impegno ad individuare e sanzionare gli autori di tanta grave viltà, rassicuriamo la cittadinanza che restaureremo nuovamente il monumento simbolo della lotta antifascista contro la tirannia e la ferocia di un nemico impotente contro la fierezza del popolo del Quadraro e di Roma. L’ignobile vandalismo ci impedisce la prevista inaugurazione, ma ci incontriamo comunque per ricordare che Roma resiste, ora e sempre. Appuntamento il 4 giugno, alle 19 al Parco XVII Aprile. Invitiamo la cittadinanza a partecipare», concludono.