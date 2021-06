Isaac Herzog è il nuovo presidente di Israele: “Accetto il privilegio di servire il popolo israeliano”

Isaac Herzog, capo dell’Agenzia Ebraica, ex capo laburista e figlio del sesto presidente, ha sconfitto l’educatrice Miriam Peretz e diventa il nuovo presidente di Israele. “Accetto il privilegio di servire il popolo israeliano. Lavoreremo per costruire ponti nella società”.

I lavori alla Knesset sono iniziati questa mattina alle 11 (ora locale), e già si predeva un cambiamento epocale. Isaac Herzog, attuale presidente dell’Agenzia Ebraica ed ex leader del Partito Laburista, è stato eletto come undicesimo presidente di Israele. Figlio del sesto presidente, Chaim Herzog, ha ottenuto 87 voti alla Knesset contro i 26 della sfidante Miriam Peretz, attivista sociale che ha superato la perdita di due dei suoi figli in battaglia per diventare un’educatrice vincitrice del Premio Israele.

Il suo traguardo rappresenta il numero più alto di voti che un candidato presidenziale abbia mai ottenuto alle elezioni. Su 120 parlamentari con diritto al voto, tre si sono astenuti, tre voti sono stati esclusi e un legislatore, il presidente Ra’am Mahmoud Abbas, ha invece scelto di non votare. L’attuale presidente Reuven Rivlin resterà in carica fino al prossimo 9 luglio.

Herzog: “Sarò il presidente di tutti, costruiremo ponti”

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si è congratulato con Isaac Herzog per la sua elezione a nuovo presidente di Israele, il cui giuramento avverrà il prossimo 9 luglio. “Mi congratulo con Isaac Herzog per la sua elezione a presidente e gli auguro un grande successo a nome dei cittadini di Israele”, ha dichiarato Netanyahu. “Ringrazio Miriam Peretz per la sua candidatura e sono certo che continuerà a contribuire alla società israeliana come ha fatto per tutta la vita”, ha poi aggiunto il premier israeliano. Dal canto suo, anche Yair Lapid, capo dell’opposizione, ha augurato il meglio ad Herzog, “un uomo degno e meraviglioso, sempre concentrato sul bene del paese e del popolo ebraico”. “Buona fortuna, signor presidente!”, ha dichiarato il leader di Yesh Atid.

“Sarò il presidente di tutti. Darò ascolto a qualsiasi posizione e a qualsiasi persona”, ha invece spiegato il nuovo presidente dopo i risultati dell’elezione. “Accetto su di me la pesante responsabilità che mi avete affidato. Accetto il privilegio di servire l’intero popolo israeliano“, ha poi sottolineato Herzog, ribadendo l’importanza di costruire “ponti e accordi” all’interno della società israeliana “con i nostri fratelli e sorelle della diaspora”.

Ripreso poi dal quotidiano Haaretz, il neo presidente ha ammesso che “le sfide sono grandi e non devono essere sottovalutate. L’essenziale è curare le ferite sanguinanti della nostra società. Dobbiamo difendere la posizione internazionale di Israele e il suo buon nome tra le nazioni”, “combattere l’antisemitismo e l’odio verso Israele”, e “proteggere i pilastri della nostra democrazia”.