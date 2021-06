Israele, Lapid chiede sostituzione presidente Knisset prima di voto fiducia

Il timore è che Yariv Levin, esponente del Linkud tenti di bloccare o ritardare il voto di fiducia al nuovo governo nazionale

I due capi della neo coalizione di governo in Israele, Yair Lapid e Naftali Bennett hanno chiesto di sostituire il presidente del Parlamento israeliano (Knesset) prima del voto di fiducia. La richiesta viene dal timore che Yariv Levin, esponente Likud, stia provando a fermare o ritardare il voto di fiducia al nuovo governo nazionale che include 8 partiti.

Lo fa sapere il Times of Israel, asserendo che Likud starebbe tentando di recuperare consensi.

Leggi anche:—>Coronavirus, immunologa Viola:«Quattro persone al tavolo eccesso di cautela»

La nuova coalizione governativa è composta da 61 parlamentari, la maggioranza più piccola della Knesset che è formata da 120 seggi. Basterebbe, in teoria, un solo voto contrario per sbaragliare la neo coalizione e far andare al potere il primo ministro Benjamin Netanyahu.