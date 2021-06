Donald Trump chiude il suo blog in meno di 30 giorni

Il tycoon ha chiuso in meno di un mese il blog che aveva creato da pochissimo: ecco il perché

Donald Trump ha chiuso il blog che aveva aperto neanche 30 giorni fa. Lo ha comunicato a Cnbc Jason Miller, un consigliere dell’ex presidente degli Stati Uniti. «Era solo d’aiuto ai più ampi sforzi su cui stiamo lavorando», ha detto.

Il blog intitolato “From the Desk of Donald J. Trump” era un modo del tycoon per divulgare il proprio messaggio, dopo l’essere stato bandito dai social network. La pagina non aveva mai preso piede, anche perché era impossibile interagire per gli utenti.