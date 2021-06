Crosetto (FdI): “A Roma il Centrodestra gioca contro Giorgia Meloni”

Il blocco degli accordi sulle amministrative di Roma nel Centrodestra sarebbe dovuto al tentativo di ostacolare l’ascesa di Giorgia Meloni da parte degli stessi alleati. Questa l’opinione di Guido Crosetto.

Gli alleati del Centrodestra vogliono frenare Giorgia Meloni. Questa l’opinione di Guido Crosetto, tra i fondatori di Fratelli d’Italia, facendo particolare riferimento all’impasse in cui la coalizione si è cacciata nella corsa alle amministrative di Roma. “Il problema del centrodestra è che non sta affrontando le amministrative per vincerle, ma per cercare in qualche modo di regolarsi all’interno – dice Crosetto – . Qual è il problema? Il problema del Centrodestra si chiama Giorgia Meloni“.

“Già 5 anni fa Tajani bloccò la candidatura di Giorgia Meloni e fece vincere la Raggi” afferma l’ex-sottosegretario alla Difesa in una intervista a Repubblica, “ora la storia si ripete, vengono bocciati tutti i nomi proposti dalla nostra presidente. Con un elemento in più: Forza Italia ha davanti una questione di sopravvivenza, ha la necessità di esprimere un candidato e infatti propone Gasparri – aggiunge –. Per carità, tutto questo ci può stare: ma il problema è che così rischiamo di perdere una partita dove possiamo vincere. Non penso, ma non posso escludere che l’ostracismo nei confronti di Meloni nasca anche dal fatto che sia l’unica leader donna nel panorama politico“. “E’ più facile vincere su Roma che nelle altre città. Meloni ‘non può vincere’ Roma, quindi si stanno mettendo i bastoni tra le ruote” continua Crosetto, questa volta a Coffee break su La7.

LEGGI ANCHE: Rousseau deve consegnare i dati al M5S, ordine del Garante della Privacy



Intanto continua il toto-nomi per la candidatura al Campidoglio. Fabio Rampelli (FdI) e Antonio Maria Rinaldi (Lega) sono ormai fuori dai giochi, restano in campo i profili civici dell’avvocato Enrico Michetti e del magistrato Simonetta Matone. Il primo sostenuto da Fratelli d’Italia, la seconda dall’asse Forza Italia-Lega. La soluzione al problema è stata rimandata ancora di una settimana dopo “ulteriori valutazioni“. Qualcuno parla di un nuovo sondaggio in arrivo. “Gli alleati, sia su Michetti sia sulla Matone, hanno chiesto di avere più tempo, ma martedì chiudiamo“, spiega Meloni a Porta a Porta. Martedì infatti i leader del Centrodestra torneranno a vedersi per discutere di amministrative e Capitale.