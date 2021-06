Figlie tentano di affogare, il padre le salva ma muore a causa di un infarto

Il 45enne, inglese, è deceduto in mare per un arresto cardiaco mentre cercava di aiutare le sue due figlie che rischiavano di annegare. Indagano le autorità.

La tragedia si è consumata sulla spiaggia di Calada, in Portogallo dove un padre è morto all’età di 45 anni a seguito di un arresto cardiaco. La vittima, Trevor Pelling, si era tuffato in mare per salvare le due figlie di 9 e 12 anni che rischiavano di affogare.

La dinamica

Vedendo le sue due bambine in difficoltà in mare a causa della forte corrente, il 45enne si è precipitato in mare. Ma, una volta lì, ha subito un arresto cardiaco e i bagnanti presenti lo hanno riportato a riva. Nonostante l’immediato intervento di una infermiera presente in spiaggia che ha provato a rianimarlo, per Trevor Pelling non c’è stato nulla da fare. Le due bambine sono state trasportate all’Ospedale di Lisbona e le loro condizioni sarebbero stabili. Con loro c’è anche la madre.

Attualmente sono in corso le indagini per capire cosa sia potuto succedere. L’Autorità Marittima Nazionale del Portogallo ha fatto sapere che i soccorritori di quattro autorità portoghesi hanno risposto alla chiamata ricevuta alle 14:40. «Uno psicologo della polizia marittima sta fornendo supporto ai parenti della vittima – affermano – e a uno dei bagnanti che lo ha tirato fuori dall’acquaı. Intervenuto anche il portavoce del Ministero degli Esteri del Regno Unito il quale spiega: «Stiamo fornendo supporto alla famiglia di un uomo britannico che è tristemente annegato in Portogallo. I nostri pensieri sono con la sua famiglia e i suoi cari».