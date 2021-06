Scontro tra scooter e Bmw, muoiono Carmelo e Virginia: dovevano sposarsi tra qualche mese

Due fidanzati sono morti ieri a Palermo in un terribile incidente stradale. Viaggiavano su uno scooter che si è scontrato con una Bmw

Due fidanzati sono morti ieri in un terribile incidente stradale a Palermo in via Ernesto Basile sullo svincolo per viale Regione Siciliana. Carmelo Granata, 37 anni, e Virginia Calvaruso, 29 anni, viaggiavano su uno scooter Piaggio Beverly, che si è scontrato contro una Bmw X3. Carmelo e Virginia si sarebbero dovuto sposare tra pochi mesi e avevano appena comprato casa.

L’incidente è occorso verso le 12:30. Secondo una prima ricostruzione la moto stava viaggiando sul ponte di via Basile, quando si è verificato il violento incidente. Da chiarire ancora la dinamica precisa del sinistro. La Bmw ha riportato la parte destra ammaccata ed è stata portata via per i rilievi del caso dalla municipale.

Bisogna chiarire se la moto abbia sorpassato a destra l’auto in direzione circonvallazione verso Trapani mentre questa stava per svoltare invece verso viale Regione o se, sia l’auto che la moto, avessero appena preso lo svincolo verso viale Regione, contemporaneamente.

L’impatto è stato così forte che i due ragazzi sono sbalzati sull’asfalto a diversi metri di distanza dal punto dell’incidente, mentre la moto è finita sul guardrail. Sulla strada sono rimasti i caschi e i pezzi della moto, totalmente distrutta.

Sulla strada i caschi e parti della moto, completamente devastata. Sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno cercato di rianimarli ma nulla da fare. Si sono registrati momenti di tensione quando i parenti volevano vedere i corpi dei due fidanzati, cosa poi subito rientrata. Grande il dolore, la zia di Virginia è svenuta.

«Una terribile tragedia si è abbattuta sulla nostra comunità», ha detto il sindaco di Misilmeri Rosario Rizzolo che conosceva la coppia.«Lui era un nostro dipendente, dedito al lavoro, sempre disponibile».

«Virginia era una ragazza solare e molto vivace», spiega Lucia, un’amica. «Un sogno aveva: sposare il suo Carmelo. E finalmente dopo aver rimandato una volta, lo stava realizzando. Mancava poco. A Misilmeri la conoscevano e apprezzavano tutti per il suo modo di fare, per quel carattere dolce e impulsivo insieme. La ricorderemo con quel suo sorriso da bambina che aveva mantenuto puro negli anni».

«Da ragazzini lo chiamavamo la peste, ma quante risate ci faceva fare» , ha detto Alessandra, «adesso riposa insieme al suo angelo. Staranno insieme per sempre anche se hanno chiuso gli occhi su quella strada maledetta» . In viale Regione Siciliana, a Palermo, negli ultimi 4 anni sono morte 14 persone. Un mese fa sono morte le ventenni Chiara Ziami e Alessia Bommarito.