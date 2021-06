Chi è l’anziano che ha travolto un bimbo di 3 anni: senza patente, aveva investito tre persone a maggio. L’uomo dormiva in auto e aveva domicilio di fronte San Vittore

L’uomo che ha investito un bambino di 3 anni colpendolo in pieno e colpendo di striscio i suoi genitori ha 72 anni e si chiama Salvatore D’Amico. Il 4 maggio scorso, l’anziano è stato denunciato per omissione di soccorso da parte della polizia locale di Milano che gli ha sequestrato le chiavi dell’auto e per guida senza patente dato che non ha mai conseguito la licenza di guida.

Un mese dopo, mercoledì 2 giugno, l’uomo entra con l’auto in un parco pubblico di Paderno Dugnano guidando la stessa Ford Focus in un’area in cui c’è divieto di transito, perde il controllo dell’auto e finisce su una famiglia che stava facendo una gita al laghetto. Il bimbo di 3 anni da lui travolto è gravissimo in ospedale a Bergamo.

L’uomo ha precedenti penali ed è ora indagati per lesioni personali stradali gravissime e guida senza patente. I carabinieri stanno indagando sull’uomo ma non hanno trovato parenti in grado di dare info su di lui. L’anziano è attualmente in ospedale al Niguarda dove è in condizioni critiche ed è intubato.

Secondo i carabinieri, D’Amico, nato a Milano, viveva da disadattato, dormiva e viveva in macchina, anche se il domicilio lo aveva davanti San Vittore. L’uomo ha precedenti per reati contro il patrimonio e vicende di droga.

Il 4 maggio scorso aveva cercato di fuggire dopo aver investito tre pedoni ancora una volta a causa della sua guida scellerata. Gli sequestrano le chiavi dell’auto ma riesce comunque a riaverle fino ai terribili fatti avvenuti il 2 giugno scorso.

Intanto il bimbo travolto sta lottando tra la vita e la morte in ospedale a Bergamo con i due genitori che sono disperati.