Aggressione omofoba sul tram, insulti a un ragazzo:«Povera Italia, tra stranieri e finocchi» [VIDEO]

Aggressione omofoba sul tram, insulti a un ragazzo:«Povera Italia, tra stranieri e finocchi». Ecco cos’è successo

Aggressione omofoba su un tram a Roma. Una serie di insulti verso un giovane da parte di uno dei passeggeri:«Povera Italia, tra stranieri e finocchi». «Lo vedi che sei un finocchio, lo ammetti pure…» «Mamma mia che schifo, non ti posso mettere le mani addosso perché è come metterle a una donna, anzi peggio». «Che schifo che me fai».

Il video è caricato su Instagram dall’utente “tommasosangiorgio” che spiega le ragioni che lo hanno spinto a caricarlo. Nelle Stories il giovane dice che non è la prima volta che si verificano episodi simili e che spesso si è trovato a vivere cose del genere o da protagonista o da testimone. «La cosa non mi tocca, mi dà fastidio quando queste cose le dicono i politici o chi ci governa».