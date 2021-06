Chi sono le vittime dell’incidente di Piacenza sull’A21: una di loro stava per andare in pensione. Cinque i morti nel terribile scontro di ieri pomeriggio

Cinque i morti in un terribile incidente occorso ieri nel pomeriggio sull’autostrada A21 a Piacenza. I cinque erano a bordo di una Fiat Doblò che si è scontrata con un tir ed è finita sotto di esso. Sono morti tre italiani e due marocchini: Simone Abeni di Colombaro di Corte Franca, 40 anni, Maurizio Signorini 55 anni di Adro, e Bruno Bacchi, 67 anni, di Adro che stava per andare in pensione. Ignote le identità dei due marocchini che avevano 40 e 51 anni.

Leggi anche:—>Chi è l’anziano che ha travolto un bimbo di 3 anni: senza patente, aveva investito tre persone a maggio

Per quanto concerne le cause dell’incidente, l’ipotesi è che alla base vi sia sta una distrazione o un colpo di sonno da parte del conducente. Il tratto in questione dell’autostrada ieri è stato chiuso al traffico per consentire i soccorsi, provocando rallentamenti sul traffico nell’area.