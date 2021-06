Dimentica sul bus borsetta con 18 mila euro: autista gliela riconsegna e ottiene 50 euro di mancia

Una donna originaria dell’Est Europa ha dimenticato una borsetta con dentro 18 mila euro in un bus di Spresiano, in provincia di Treviso. L’autista, avvisato da un altro passeggero, ha immediatamente provveduto a mettersi in contatto con la signora, che aveva già avvisato le autorità disperata, e a riconsegnare il bene perduto. In cambio ha ricevuto una mancia da 50 euro.

Una donna è caduta in preda alla disperazione nel primo pomeriggio del 3 giugno scorso, quando si è accorta di avere lasciato la propria borsetta sul bus che collega Treviso con Spresiano. All’interno c’era una somma ingente di denaro in contante. Le banconote da 50 euro erano tali da superare almeno i mille euro. A ritrovare il bene personale, al termine della corsa, un altro passeggero, il quale lo ha prontamente consegnato all’autista del mezzo. Quest’ultimo, dunque, ha avviato immediatamente la procedura di riconsegna dell’oggetto smarrito. Dopo aver aperto la borsetta, ha cercato il portafoglio in modo da comprendere se al suo interno ci fossero i documenti. Proprio quando si è accorto del contenuto, è arrivata la segnalazione dalla centrale del quartier generale del Mom. La malcapitata, una sessantenne originaria dell’Est Europa, infatti, aveva già denunciato lo smarrimento. L’autista, in presenza dei colleghi testimoni, è dunque tornato alla base di Lungosile Mattei per la riconsegna.

I 18 mila euro nella borsetta sul bus

Le autorità, presso il quartier generale del Mom, hanno provveduto a controllare che ci fosse corrispondenza tra i documenti e l’identità della signora che aveva denunciato lo smarrimento. Una volta tornata in possesso della borsetta che aveva dimenticato sul bus qualche ora prima, la donna ha anche rivelato il reale contenuto del portafoglio. I contanti, in mazzette sciolte, sarebbero stati pari a ben 18 mila euro. Una rivelazione che ha lasciato di sasso l’autista e i colleghi. Non è chiaro come mai la malcapitata avesse con sé una tale somma di denaro, ma ad ogni modo non ha provveduto a contarli sul momento per verificare che ci fossero tutti. Piuttosto ha verificato che gli altri oggetti fossero presenti ed ha ringraziato l’uomo con una mancia da 50 euro. Successivamente è andata via.

“Una borsetta con tutto quel contante in tanti anni non ci era mai capitato”. Lo ha ammesso il presidente di Mom, Giacomo Colladon. Inoltre, ha specificato che “non sappiamo se erano davvero 18mila euro quelli contenuti nella borsa, è una dichiarazione della signora che l’aveva persa“. Quel che è certo, ad ogni modo, è che la proceduta di riconsegna dell’oggetto smarrito è stata seguita nel migliore dei modi. “Tengo a sottolineare, inoltre, la perfetta adesione al protocollo messa in pratica dall’autista e dai suoi colleghi. Vale a dire prendere in carico la borsa, avere più persone come testimoni e verificare i documenti”.